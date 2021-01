Xiaomi Mi 11: Snapdragon 888 auf Platz 1 im Benchmark

“Leistung satt” ist die Divese des neuen Snapdragon 888 Prozessors. Die High-End-CPU für Android-Handys kommt zudem erstmals nicht als erstes in einem Samsung-Smartphone zum Einsatz, sondern wurde offiziell einem Xiaomi Mi 11 verbaut, welches in China bereits erhältlich ist. Das Gerät ist nun in AnTuTu offiziell gelistet und klettert dort die Ranglisten auf den ersten Platz, was allerdings nur wenig verwunderlich sein sollte.

Snapdragon 888 im Xiaomi Mi 11 deklassiert alle anderen Modelle deutlich

Nur kurz zur Erklärung: AnTuTu ist ein Multi-Plattform-Benchmark, der die reine Leistungsfähigkeit von mobilen Prozessoren auf den Prüfstand stellen kann. Das Programm ist vor allem in Asien sehr beliebt, ist aber aufgrund einer zweifelhaften Datenschutz-Politik in Europa nicht mehr erhältlich.

Das neue Xiaomi Mi 11 mit Snapdragon 888 Prozessor schlägt dabei ganz klar die Konkurrenz mit immer noch sehr aktuellem Snapdragon 865 Chipsatz und erreicht starke über 708’000 Punkte, was Platz 1 in der Ranliste bedeutet. Geräte mit dem Vorjahres-Prozessor kommen lediglich auf rund 667’000 Punkte. Interessant ist allerdings die Leistungsfähigkeit des neuen Kirin 9000 Prozessors. Das Huawei Mate 40+ schafft mit 702’000 Punkten einen ebenfalls überragenden Wert und liegt damit nur gefühlte Bruchteile hinter dem neuen Snapdragon-Prozessor.