Xiaomi 11T (Pro): Hersteller stellt neues Handy mit 120 Watt HyperCharge vor

Überraschend war es nicht, denn angekündigt war es nun schon länger, aber nun sind das Xiaomi 11 und das Xiaomi 11T auch für den europäischen Markt offiziell angekündigt. Die neuen Modelle überraschen übrigens nicht nur beim Namen! Denn das Mi oder gar Redmi im Namen fehlen diesmal völlig. Zudem gibt es noch einige andere interessante Dinge zu erwähnen.

Xiaomi 11T und 11T Pro mit gravierenden Unterschieden beim Prozessor

Fangen wir gleich mit dem offensichtlichsten an: Das Xiaomi 11T Pro ist mit einem Snapdragon 888 bestückt und spielt damit in der High-End-Klasse und konkurriert mit Galaxy S21, OnePlus 9 und weiteren Modellen dieser Art. Das Xiaomi 11 hingegen setzt auf einen MediaTek Dimensity 1200, der allerdings ebenfalls überraschend schnell ist. Er kommt aber bei weitem nicht an die Leistungen des Snapdragon-Prozessor heran. Beide Modelle bieten 8 GB RAM und je nach Wahl 128 bzw. 256 GB internen Speicher.

Beim Rest sieht es allerdings dann doch recht identisch aus. Beide Modelle nutzen ein AMOLED-Display in 6.67 Zoll und einer FullHD+ Auflösung. Eine Notch gibt es nicht, dafür aber ein kleines Guckloch für die Frontkamera mit 16 MP. Auf der Rückseite sind satte 108 MP verbaut, eine Ultraweitwinkel-Kamera mit 8 MP und ein Zoom mit 5 MP. Somit sind bis auf den Prozessor eigentlich fast alle Daten komplett identisch!