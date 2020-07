WhatsApp: Google Fotos deaktiviert Backup-Funktion – So rettest du deine Bilder

Wer viele Inhalte und Medien über Messenger, im speziellen WhatsApp, versendet, ist bestimmt auch froh über die Backup-Funktion von Google Fotos. Denn wer die Bilder und Videos behalten möchte, brauchte sich bisher keine Sorgen machen, da der Dienst eure Medien automatisch mit in die Google-Cloud hochgeladen hat. Damit ist aber nun in Zukunft Schluss, wie Google selbst in einem Beitrag mitteilt. Doch mit einer einfachen Einstellung könnt ihr das Problem umgehen.

Keine WhatsApp-Bilder mehr auf Google Fotos: Anbieter will für Entlastung sorgen

Der Grundgedanke hinter dem Rausschmiss von WhatsApp aus der Backup-Funktion ist recht simpel. Wie Google selbst mitteilt, wolle man die eigenen Server und Dienste während der weltweiten Pandemie entlasten. Denn nicht nur WhatsApp wird aus der Backup-Funktion von Google Fotos geschmissen, auch andere Messenger werden bald nicht mehr unterstützt. Das heisst, dass alle neuen Bilder, Fotos und Videos nicht mehr automatisch gesichert werden. Solltet ihr diese einmal aus Platzgründen löschen und euch denken “liegen ja eh in der Cloud”, sind die Bilder bis auf weiteres weg.

Grund zur ganz grossen Sorge gibt es allerdings nicht, denn Google deaktiviert die Backup-Funktion von Google Fotos für Messenger nur in den Voreinstellungen. Über die Einstellungen der App müsst ihr also nur den Punkt “Backup & Sync” auswählen und dann die Medienordner anklicken, die von Google Fotos gesichert werden soll. Dort könnt ihr alle Ordner der Messenger wie WhatsApp, Telegram, LINE und Co. wieder aktivieren und so eure Messenger-Fotos weiterhin automatisch sichern lassen.

Die Funktion bleibt übrigens nicht auf Ewig in den Voreinstellungen deaktiviert. Sobald sich die weltweite Lage wieder entspannt und die Menschen wieder etwas weniger Medien, Fotos und Videos über Messenger versenden, wird auch Google Fotos wieder völlig automatisch die Ordner der Messenger sichern. Dann werden auch WhatsApp-Fotos wieder ganz normal in die Google-Cloud hochgeladen.