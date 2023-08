Was wir schon über Android 15 wissen

Lesedauer: 3 Minuten

Bei der Namensgebung ist Google den Süssspeisen treu geblieben. Das Betriebssystem Android 13 trug die interne Bezeichnung “Tiramisu Update” und das aktuelle Android 14 läuft unter dem Namen “Upside Down Cake”. Android 15 macht uns Google als “Vanilla Ice” schmackhaft. Diese Namen werden übrigens in alphabetischer Reihenfolge gewählt. Nach dem V von “Vanilla Ice” wird die nächste Ausgabe dann mit einem W beginnen. Wir sind gespannt, welches Dessert sich Google bis dahin einfallen lassen wird.

Dazu kommt, dass wir von einer deutlichen Verbesserung zum Thema Sicherheit ausgehen können. Ein zunehmendes Auftreten von Scammern und Phishing-Attacken macht das zu einem absoluten Muss für alle Hersteller. Da Google aber eine besonders zuverlässige Historie zur Sicherheit hat, wird der Entwickler sich hier keinen Schnitzer erlauben. Ein bereits bekanntes Feature ist die Möglichkeit, die Kamera und das Mikrofon vollständig abzustellen. Damit kann man sicherstellen, dass diese Geräte nicht aus Versehen oder unwissentlich genutzt werden.

Was uns auf der technischen Seite erwartet

Im Moment sind die verfügbaren Informationen noch etwas spärlich. Der Hersteller möchte sich so weit von der Veröffentlichung natürlich noch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Über ein paar mögliche Entwicklungen dürfen wir uns aber dennoch freuen. Es wird erwartet, dass Android 15 die Funktionen von NFC von den Systemupdates trennen wird. Das Ziel dabei ist es, Google eine schnellere Möglichkeit zu geben, Probleme zu beheben, die sich auf den NFC Stack beziehen. Dieser Vorgang wird dann wahrscheinlich über den PlayStore stattfinden. Seit längerem gibt es ausserdem eine anhaltende Konversation über eine mögliche Air Tag Alternative von Google. Mit Android 15 könnte sich die dazugehörige Software zeigen, die zum Feststellen des Trackers notwendig ist.

Features für die tägliche Nutzung

Nicht alle haben grosses Interesse an den technischen Feinheiten. Aber auch für die, die sich eher für die kosmetischen Details interessieren, ist bei Android 15 einiges geboten. Google wartet nämlich mit einer komplett neuen Benutzeroberfläche auf. Ihr Name lautet “Material You”. Diese bietet eine ganze Reihe von Optionen zur persönlichen Anpassung. So können sich die Farben und Töne der Bedienungselemente automatisch an die Palette des Hintergrundbildes angleichen.

Dazu kommen noch ein paar praktische Features, wie zum Beispiel individuelle Shortcuts, wenn der Bildschirm gesperrt ist. Damit spart man sich wertvolle Zeit, die nicht zum Entsperren draufgeht. Aufnahmen auf dem Bildschirm können zudem in grösserer Privatsphäre stattfinden, als das in der Vergangenheit der Fall war. App cloning ist ein weiteres interessantes Thema, zu dem wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt aber noch wenig wissen.

Diese Hersteller versprechen ein zeitnahes Update

Den Herstellern steht es bei Android frei, für welche Modelle sie es anbieten möchten. Doch haben bereits Motorola, Samsung und auch Xiaomi angekündigt, ihre Top-Modelle mit Android 15 zeitnah zur Verfügung zu stellen.

Google wird auf allen Pixel-Smartphones auch das neue Android 15 zum Download anbieten.

Alle anderen Hersteller halten sich noch bedeckt, doch wir gehen davon aus, dass wir im ersten Quartal 2024 auf eine längere Liste blicken werden, sodass mehr Menschen von den neuen Funktionen profitieren können.

