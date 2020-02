Surface Duo Phone: Microsofts faltbares Smartphone im Video aufgetaucht

Microsoft und Smartphones ist einfach eine Geschichte für sich. Nach dem krachenden Aus von Windows Phone, hat man sich allerdings dennoch entschlossen, wieder ein Smartphone zu veröffentlichen. Das Surface Duo Phone strebt allerdings ein faltbares Konzept an und will etwas mehr Tablet als Telefon sein. Der Teaser-Trailer zur Vorstellung zeigte das Microsoft Surface Duo Phone, allerdings eben kein echtes Live-Modell. Ein solches ist aber nun in freier Wildbahn aufgetaucht und wurde anscheinend in einer Bahn gefilmt. Die Bedienung gestaltet sich aber noch etwas ruppig.

Microsoft Surface Duo Phone in Aktion: Sieht alles noch nach Prototyp aus

Kurze Hintergrundinfo: Microsoft hat sich schon lange von Windows Phone verabschiedet. Auf dem Surface Duo Phone läuft daher Googles Android mit dem hauseigenen Microsoft Launcher, der auch im Google Play Store heruntergeladen werden kann. Allerdings kommt er hier in einer stark veränderten Form zum Einsatz, damit dieser das faltbare Display unterstützt. Allerdings handelt es sich hier wohl nicht um ein einziges AMOLED-Panel, sondern um zwei Displays, die sich fast nahtlos miteinander verbinden.

Wie im Video zu sehen, führt die handhabende Person einige unterschiedliche Aktionen aus. Unter anderem werden Menüs aufgerufen, das Notfication-Center hervorgeholt und andere Dinge gemacht. Das Surface Duo scheint allerdings nicht immer zu reagieren oder bleibt auch gern einmal im Menü stehen. Anscheinend handelt es sich hier noch um ein Prototypen-Modell, das im Alltag ausprobiert wird. Das würde zumindest die sehr hakelige Bedienung erklären.