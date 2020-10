Surface Duo Phone: Microsoft hat Probleme mit USB-C-Anschluss

Microsoft stellte mit dem Surface Duo Phone irgendwie nun doch sein erstes “Surface Phone” vor und mittlerweile ist der faltbare Android-Kasten auch in den USA zum Kauf erhältlich. Daher trudeln nun auch schon die ersten Berichte von Nutzerinnen und Nutzern ein, die das Gerät einige Tage im Einsatz haben und diese sind eher von Frust überschattet. Auf Reddit ist zu lesen, dass der USB-C-Anschluss nun nach kurzer Zeit schon Probleme macht. In Anbetracht des Preises von rund 1400 US-Dollar, macht sich nun Ärger breit.

USB-C-Anschluss von Surface Duo Phone reisst sehr schnell ein

Das neue Surface Phone besteht nicht komplett aus Metall, wie nun die Beichte im Netz zeigen. Der Rahmen ist noch zusätzlich mit einer dickeren Kunststoffschicht überzogen, die auch am USB-C-Anschluss entlang geht und nun zur Schwachstelle des klappbaren Handys wird. Denn dort scheinen sich nach wenigen Tagen der Nutzung schon Risse zu bilden. Mittlerweile häufen sich die Berichte auf Reddit derart, dass es sich nicht nur um einen Einzelfall handelt, sondern durchaus auch ein Serienfehler sein könnte.

Das Surface Duo Phone ist in den USA bereits seit einiger Zeit erhältlich. Microsoft verkauft sein neues Smartphone dort für rund 1400 US-Dollar, was einige Kundinnen und Kunden nun mit knirschenden Zähnen zurücklässt. Ein Statement des Unternehmen zum Thema gibt es bislang nicht, allerdings hat Microsoft in der Vergangenheit schon bei teureren Geräte kulant auf Serienfehler reagiert. Unter anderem beim Surface Laptop 3, der mit Displayrissen und Wölbungen im Gehäuse zu kämpfen hatte.