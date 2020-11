Xperia Compact: Hinweise auf kompaktes High-End-Handy von Sony aufgetaucht

Die Infos stammen übrigens von der japanischen Webseite AndroidNext , die bereits in der Vergangenheit den ein oder anderen Treffer bei Sony hatten. Dort wird auch noch einmal über das Display spekuliert, dass mit 5.5 Zoll eventuell nicht ganz so kompakt ausfallen könnte wie vermutet. Wenn der Rand allerdings drumherum recht schmal ausfällt, könnten eventuell Dimensionen zum iPhone 12 Mini erreicht werden. Das bleibt allerdings abzuwarten.

Eigentlich haben Android-Hersteller den Markt komplett an Apple abgegeben. In der kompakten Klasse für High-End-Smartphones dominiert das Apple iPhone SE aktuell mit A13 Bionic Prozessor und 4.7-Zoll-Display. Dabei war eigentlich Sony vor längerer Zeit für seine Xperia Compact Modelle bekannt: sehr kompakt, aber dennoch mit starker Hardware ausgestattet. Sowas sucht man bei Android mittlerweile vergeblich. Doch nun keimt Hoffnung auf. Feiert das Sony Xperia Compact sein Comeback in 2021?

Sony soll das neue Xperia Compact dann in 2021 vorstellen. Ein Release oder Datum für ein Event gibt es bislang nicht. Allerdings hat sich der japanische Hersteller in der Vergangenheit oft verzettelt. Meist wurden Smartphones mit viel Drumherum vorgestellt, kamen aber teilweise 6 Monate oder später erst auf den Markt, was natürlich die Verkaufszahlen deutlich beeinflusste. Wir sind gespannt wie Sony nun in 2021 mit einem potenziellen Kundenliebling umgehen könnte. Der Markt für starke, kompakte Smartphones ist jedenfalls da.