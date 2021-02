Xperia Compact: Neuer Leak zeigt kompaktes Sony-Handy

Doch diesmal verraten sie auch ein wenig mehr, denn der japanische Hersteller scheint am 3.5-mm-Klinkenanschluss festzuahlten. Der ist allem Anschein nach auf der oberen Seite des Handys angebracht. Unten hingegen befinden sich ein Lautsprecher und der obligatorische USB-C-Anschluss. Wahrscheinlich wird die obere Ohrmuschel über dem Display als zusätzlicher Speaker für Stereo-Sound herhalten. Auf der rechten Seite ist im Rahmen auch ein Fingerabdruck-Sensor zu erkennen.

Kein geringerer als der Leaker OnLeaks hat auf der Plattform Voice neue Render-Bilder zum spekulierten Xperia Compact von Sony veröffentlicht. Die Bilder, die auf Basis von CAD-Daten erstellt wurden, zeigen ein ähnliches Design, dass bereits vor einigen Wochen im Netz zu finden waren. Unter anderem auch die Dual-Kamera auf der Rückseite (voraussichtlich 13 Megapixel) und das von Sony bekannte 21:9-Display in der Front des Handys.

Auch wenn noch nicht all zu viel zur Hardware bekannt ist, so zeigen sich einmal mehr neue Bilder zum Sony Xperia Compact im Netz . Diesmal stammen sie sogar aus einer sehr zuverlässigen Quelle und bestätigen sogar das Aussehen der vergangen Leaks. Ob die Hardware im Inneren allerdings wirklich der Oberklasse gerecht wird, bleibt weiterhin abzuwarten.

Bei der Hardware gibt es immer noch keine konkreten Hinweise, doch einige interessante Vermutungen. So soll im Inneren ein Snapdragon der 700er-Serie seinen Platz finden und für Leistung im oberen Mittelklasse-Segment liefern. Die Grösse des neuen Sony Xperia Compact für 2021 wäre in etwa auf dem Niveau des iPhone 12 Mini von Apple. Einen Release-Termin oder einen Hinweis auf die Vorstellung gibt es zudem aktuell nicht, könnte sich aber schon in den kommenden Wochen ändern.