Sony Xperia Compact: Mini-Flaggschiff auf Renderbild im Netz zu sehen

Die Mini-Modelle von Apple dominieren den kompakten Smartphone-Markt seit Jahren. Sie bieten Aktuelle High-End-Hardware und sind sogar im Preis einigermassen weit unten angesiedelt. Das neue iPhone SE mit 4.7 Zoll Display wurde so schnell zum Verkaufsschlager. Mit dem iPhone 12 Mini hat Apple sogar die aktuelle Flaggschiff-Serie mit einem sehr kleinen Modell bedacht. Android-Fans hatten es nach dem Xperia Z2 Compact nicht einfach, denn Nachschub in dieser Klasse gab es für Android nicht mehr. Das könnte sich nun in diesem Jahr ändern.

Sony Xperia Compact mit deutlich unter 6 Zoll und Snapdragon 775G

Die Renderbilder stammen vom bekannten Leaker Steve “OnLeaks” Hemmerstoffer, der immer wieder mit akkuraten CAD-Renderungs um die Ecke kommt. Diesmal hat es das Sony Xperia Compact erwischt, das noch im Laufe des frisch gestarteten Jahr 2021 vorgestellt werden soll. Zu sehen ist das kompakte Android-Flaggschiff auf Renderbildern, die dem original wohl sehr nahe kommen soll und so schon einige Details verraten.

Basierend auf echten CAD-Daten soll das Display maximal 5.5 messen und die Abmessungen des Modells liegen bei 140 x 68.9 x 8.9 mm, was deutlich unter den Dimensionen aktueller Flaggschiffe liegt. Sogar kleiner als das Xperia Z2 Compact ist das hier gezeigte Modell. Allerdings ist das iPhone 12 Mini mit 131.5 x 64.2 x 7.4 mm noch ein Stückchen kleiner. Auf der Rückseite ist zudem eine Dual-Kamera zu sehen und im Display selbst ist die Selfie-Kamera als Tropfen-Notch in der Mitte verbaut.