Xperia 5 II: Sony stellt “kompaktes” High-End-Monster mit Alpha-Kamera vor

Wer extrem kompakte High-End-Leistung haben will, kommt kaum am neuen iPhone SE von Apple (4.7 Zoll Display) vorbei. Doch Sony kümmert sich bei weitem länger um (seine) Fans von kompakt gebauten High-End-Smartphones. Das neue Sony Xperia 5 II soll hier erneut ansetzen und starke Hardware in kleinere Masse verpacken. Doch ist es wirklich noch so kompakt wie in der Vergangenheit? Denn wenn es um das Wort “kompakt” geht, so hat sich in dieser Hinsicht in den vergangenen Jahren einiges verschoben.

Sony Xperia 5 II: Kamera mit Mark-II-Technologie, 120 Hertz Display und Snapdragon 865

Die Hardware kann sich jedenfalls sehen lassen und auf diese gehen wir nun zuerst ein. So kommt im neuen Xperia 5 II ein Snapdragon 865 zum Einsatz, der von 8 GB RAM und 128 GB internem Speicher unterstützt wird. Das Display misst 6.1 Zoll, löst in FullHD+ auf, setzt auf AMOLED-Technologie und nutzt eine Bildwiederholrate mit sehr schnellen 120 Hertz. Wie von Sony gewohnt, kommt die Anzeige im cineastischen 21:9-Format daher. Überraschend: Der japanische Hersteller setzt auch weiterhin auf den ikonischen 3.5-mm-Klinkenanschluss. Ob das Sony Xperia 5 II allerdings mit 6.1 Zoll Display noch als kompakt durchgeht, muss jeder für sich selbst entscheiden. Klein ist es jedenfalls nicht.

Interessant wird es zudem auf der Rückseite. Das Xperia 5 II setzt auf ein Triple-Kamera-Gespann mit Zeiss-Optik. Alle drei Kameras lösen mit 12 MP auf und decken Weitwinkel, Ultra-Weitwinkel und einen dreifachen optischen Zoom ab. Dank der neuen BIONZ X Technologie soll eine starke Lichtempfindlichkeit für tolle Aufnahmen in der Nacht sorgen. Zudem kann das neue Sony-Handy auch 4K-Aufnahmen in 120 FPS Zeitlupe erstellen. Fotos dürfen zudem auch im RAW-Format aufgenommen werden, was Fans der puren Fotografier gefallen dürfte.