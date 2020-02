Sony Xperia 1 II: Smartphone mit Mark II Kamera und 4K-OLED vorgestellt

Die MWC 2020 ist zwar wegen des Coronavirus ausgefallen, doch die Bühne der Top-Smartphones lässt sich so einfach nicht verdrängen und diese bringt einige neue High-End-Geräte mit. Auf dem roten Teppich der Gala-Phones schimmert das neue Sony Xperia 1 Mark II gerade besonders hell, denn dieses bietet eine enorme Fülle Top-Spezifikationen. Besonders bei er Kamera will Sony ganz oben mitmischen, denn diese ist an die beliebte Sony Mark II angelehnt. Erstmals arbeiteten Sonys Kamera-, das Smartphone-Team und der deutsche Hersteller Zeiss zusammen an einer vielversprechenden Lösung.

Sony Xperia 1 II: Snapdragon 865, 4K-OLED-Display und viel Speicher

Das Sony Xperia 1 II ist mit einem pfeilschnellen Snapdragon 865 Prozessor bestückt, dem derzeit schnellsten Prozessor für Android-Smartphones. Unterstützt wird dieser von 8 GB RAM und satten 256 GB interner Speicher. Beim RAM könnte es mit Blick auf Samsung und Co. (12 oder gar 16 GB) ruhig etwas mehr sein. Besonders herausragen kann aber das 6.5 Zoll große OLED-Display. Wie beim Vorgänger stehen auch hier 3840 x 1644 Pixel für die Auflösung zu Buche und natürlich kommt auch das 21:9-Format wieder zum Einsatz. Leider gibt es keine Option für 90 Hz oder mehr, doch verspricht Sony mit einem neuartigen Software-Algorithmus eine sehr flüssige Bedienung.

Zudem integriert Sony den Fingerabdrucksensor wieder im Power-Button rechts an der Seite vom Smartphone. Ein weiteres Design-Highlight sollte vor allem Kamera-Fans freuen: Es gibt einen dedizierten Kameraknopf der die Triple-Kamera auf der Rückseite starten kann und auch Fotos knipst. Wie von Sony gewohnt ist das gesamte Gehäuse wieder nach IP68-Standard vor Wasser und Staub geschützt. Im Inneren liefert ein Akku mit 4.000 mAh die benötigte Laufleistung. Vorinstalliert ist Android 10 mit einer leicht angepassten Xperia UI.