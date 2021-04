Xperia 1 III und Compact: Sony kündigt “magische Nummer” in Teaser-Video an

Für Sony hat die Zahl “3” in diesem Jahr etwas magisches. Das interpretieren wir nun nicht einfach so da rein, sondern gibt Sony genau dieses in einem Teaser-Video an. Denn der Hersteller hat offenbar einige Produkte mit einer III im Namen für uns geplant, die bereits in einer Woche im Live-Stream vorgestellt werden sollen. Neben neuen Kameras erwarten wir aber vor allem die Sony-Smartphones mit Namen Xperia 1 III und Xperia 10 III. Videos zum Thema verraten hier etwas mehr.

Xperia 1 III und 10 III: Vorstellung am 14. April 2021 mit Fokus auf Kamera und Sound

Es ist lange her, dass Sony etwas mit viel großem Aufwand in Richtung Smartphones vorstellte. Das kommende Event mit der “magischen Zahl 3” dürfte ähnlich wie bei Xiaomi, eine Art Mega-Launch für viele unterschiedliche Produkte werden. Uns interessiert allerdings besonders die kommenden Xperia 1 III und Xperia 10 III Smartphones. Ersteres dürfte Sonys High-End-Handy sein, währen die 10 im Namen die aktuelle Mittelklasse des Herstellers abbildet.

Wie Sony in zwei seiner Teaser-Videos verrät, spielt aber nicht nur die Zahl 3 eine “magische” Rolle, sondern auch die Fähigkeiten, auf die sich der japanische Elektronik-Gigant auf seinem Event konzentrieren will. Das sind in diesem Fall die Kamera und der Sound und das gilt nicht nur für die High-Tech-Kamera Mark III sondern auch für die Smartphones Xperia 1 III und 10 III selbst. Die Chancen für ein neues Xperia Compact-Modell stehen übrigens auch nicht schlecht. Aber schaut euch das nachfolgende Teaser-Video doch einmal selbst an.