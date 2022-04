Smartphones von Realme entwickeln sich zum Liebling der Kundschaft

Wie in der nachfolgenden Grafik ersichtlich, hat sich Realme zur Nummer fünf unter den Smartphone-Herstellern gemausert. Allein im Februar 2022 stieg die Nachfrage nach Mobiltelefonen des chinesischen Herstellers auf idealo um 378 Prozent. Der Nachfrageanteil liegt somit gegenwärtig bei 2 Prozent. Im Vergleich mit 0.4 Prozent zum Vorjahr, ist dies ein steiler Anstieg. Dahinter rangieren OnePlus mit knappen 2 Prozent, Huawei mit 1.5 Prozent sowie Oppo mit 1.1 Prozent.

Allerdings ist Realme im Gegensatz zu Xiaomi, die in gleicher Art und Weise um Kundschaft werben, in unseren Breitengraden noch relativ unbekannt. Dies könnte sich jedoch zukünftig schnell ändern.

Realme ist ein noch junges Unternehmen. Es wurde 2018 gegründet und vertreibt seit dem Frühjahr 2020 hierzulande sogenannte Low-Budget-Handys. Das Geheimnis hinter dem Erfolg liegt in der Fokussierung auf Mobiltelefone mit solider Leistung zu einem erschwinglichen Preis. Realme bietet eine grosse Auswahl im Einsteiger- und Mittelklassesegment an.

Bei Realme handelt es sich um einen chinesischen Smartphone-Fabrikanten und zugleich um eine Tochtergesellschaft von Oppo Electronics, die wiederum zum BKK Electronics Konzern gehört. Der Firmenslogan lautet „Dare to leap“, was ins Deutsche übersetzt „Wage den Sprung“ bedeutet.

Der Smartphone-Markt ist heiss umkämpft. Neben den Platzhirschen Apple und Samsung buhlen insbesondere mehrere Hersteller aus dem Reich der Mitte um Kundschaft. Hierbei hat sich in letzter Zeit Realme hervorgetan. Das Unternehmen hat, gemessen am Nachfrageanteil, bereits den Konkurrenten OnePlus überflügelt.

Bezogen auf die Gesamtnachfrage nach Smartphones belegt Realme den fünften Platz. Weiterhin unangefochten an der Spitze liegen Samsung und Apple. Hierbei erwähnenswert ist, dass das Unternehmen aus Cupertino in Kalifornien Marktanteile einbüsste und die Führung an die Konkurrenz aus Südkorea verlor. Der Anteil der Nachfrage nach Smartphones von Apple sank von 40 Prozent im Februar 2021 auf knapp unter 36 Prozent im Februar dieses Jahres. Da im selben Zeitraum Samsung die Gesamtnachfrage von 34 auf 38 Prozent erhöhen konnte, kam es zum Führungswechsel. Dazu nicht unerheblich beigetragen hat wahrscheinlich die erst kürzlich erfolgte Vorstellung der neuen Galaxy S22 Smartphones von Samsung. Platz drei schnappt sich Xiaomi mit einem Nachfrageanteil von 9.2 Prozent.

Realme 8: Der Topseller

Das momentan beliebteste Modell von Realme ist das Realme 8. Bei idealo belegt es Platz 27 der beliebtesten Smartphones im Februar 2022 und konnte unter anderem das Google Pixel 6 hinter sich lassen. Platz eins der Liste belegt Apples iPhone 13, gefolgt vom Samsung Galaxy S20 FE.

Das Realme 8 ist ein Einsteiger-Modell und überzeugt mit einem hellen 6.4 Zoll AMOLED-Display, einem 5000 mAh Akku sowie dem geringen Preis in Höhe von 130 Euro bzw. SFr.

Die Top-Smartphones von Realme im Überblick

Einstiegsmodelle

Realme C Reihe: Die Modelle (C21Y, C25Y) kosten lediglich um die 100 Euro bzw. SFr. und bestechen mit grossen Displays sowie ausdauernden Akkus. 5G wird nicht unterstützt.

Mittelklasse

Realme GT Reihe: Die Smartphones der GT Reihe sind 5G-fähig, verfügen über AMOLED-Displays und einen grossen Akku. Dies macht sie insbesondere für Gamer attraktiv.

Realme 9 Serie: Die Nachfolger der beliebten Realme 8 Reihe erschienen in diesem Jahr. Die günstigste Variante, das Realme 9i kostet unter 200 Euro bzw. SFr. Das 9 Pro und das 9 Pro Plus hingegen müssen sich vor der Konkurrenz aus dem Hause Xiaomi und OnePlus nicht verstecken.

High-End

Realme GT 2 Pro: Dabei handelt es sich um ein leistungsstarkes Top-Smartphone mit 6.7 Zoll grossem Display und aussergewöhnlichen Kamera-Modi.

Fazit: An Realme führt kaum ein Weg vorbei

Gemessen am Nachfrageanteil liegt das Unternehmen bereits auf Platz fünf. Realme überzeugt mit günstigen Preisen, solider technischer Ausstattung und einem modernen Image. Es liegt nahe, dass immer mehr Menschen auf Modelle des chinesischen Herstellers zurückgreifen werden.

Quelle: idealo.de