Smartphone Xiaomi 13 Preisprognose – lohnt sich das Warten?

Lesedauer: < 1 Minute

Das Highend-Smartphone aus China steht längst auf einer Stufe mit Apple und Samsung. Das spiegelt sich natürlich auch im Preis wider, der im Vergleich zum Vorgängermodell in diesem Jahr deutlich gestiegen ist. Der Startpreis auf dem europäischen Markt liegt bei rund 1000 Euro oder Franken. Viele Interessierte fragen sich, ob sich das Warten lohnt und ob der Preis auch in der neuen Baureihe nach einigen Monaten sinken wird.

Preisanhebung in der Xiaomi 13 Modellreihe

Alle renommierten Hersteller haben die Smartphone-Preise zur diesjährigen Markteinführung auf dem MWC 2023 in Barcelona angezogen. Hier reiht sich auch der chinesische Hersteller Xiaomi mit der neuen 13er Modellreihe ein. Dafür gibt es eine verbesserte Kameratechnologie, zusätzliche Linsen an der Hauptkamera und eine Frontkamera mit 32 Megapixeln. Bei gleicher Speichergrösse von 256 GB intern werden beim Standardmodell 100,- Euro oder SFr., bei der Pro-Ausführung 150,- Euro bzw. SFr. mehr aufgerufen. Das ist ein Kostenanstieg von 19 Prozent, bei dem sich das Warten durchaus lohnen könnte. Auch für Sparfüchse gibt es mit der Lite-Ausführung ein Modell in der Xiaomi 13er Reihe. Dieses Smartphone kostet nach Markteinführung gerade mal 499.- SFr. bzw. Euro.

Könnten die Preise wie gewohnt nach einem Vierteljahr sinken?

Folgt die neue Serie der Xiaomi 12er Reihe, könnten die Kaufpreise nach drei Monaten bereits um 31 Prozent sinken. Die Pro-Variante kostete zur Markteinführung 1300 Euro bzw. SFr., nach drei Monaten war das Smartphone für rund 1000 Euro bzw. SFr. erhältlich.