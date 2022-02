Samsungs Galaxy S22 bald schon ein Drittel günstiger?

Die Galaxy S Serie ist zum Aushängeschild des Technologieherstellers Samsung geworden. Jährlich stellt der Konzern eine neue Modellreihe vor, um diese herum sich eine treue Käuferschaft entwickelt hat. Die Smartphones sind aus dem Segment der Oberklasse und entsprechend ihrer fortschrittlichen Ausstattung und hochwertigen Verarbeitungsqualität teuer. Doch womöglich müssen sich Interessierte gar nicht lange gedulden, bis die neuesten Modelle ein beachtliches Stück günstiger werden.

Welche Modelle kommen 2022 auf den Markt?

Wie auch in den Jahren zuvor stellte Samsung auch 2022 wieder drei neue Modelle aus der S Reihe vor, die sich insbesondere in Displaygrösse und der Kamera unterscheiden. Basis bildet das Galaxy S22 mit seiner 50 MP Hauptkamera und zehnfachem Teleobjektiv. Unter dem 6.1 Zoll grossen Display findet ein 3700 mAh Akku platz. Grösser hingegen ist das Galaxy S22 Plus mit seinem 6.6 Zoll Display aber gleicher Kamera und 4500 mAh Akku. Das Galaxy S22 Ultra bildet das high-end-Modell der Reihe und misst 6.8 Zoll in der Diagonale. Die Hauptkamera besteht aus einem 108 Megapixel Sensor kombiniert mit zwei Teleobjektiven, die eine 3 bzw. 10-fache optische Vergrösserung bieten. Der Akku hat eine Kapazität von 5000 mAh und hält im Test fast 10 Stunden.

Einheitlich sind dafür das verbaute Gorilla Glass Victus+ im Display und der Rahmen aus Armor Aluminium. Die Rückseite kommt gänzlich ohne Plastik aus. Sie besteht aus edlem Glas, was den Geräten eine hochwertige Haptik verleiht. Neu ist das Herz der Smartphone-Reihe, hier gibt erstmals der Exynos 2200 Prozessor den Takt an statt wie üblich ein Chip von Qualcomm. Der punktet insbesondere durch eine starke Grafikeinheit und steigert das Tempo der Künstlichen Intelligenz in der Software.