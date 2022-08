Samsung wird faltbare Telefone voraussichtlich dominieren

Bei GlobalData, einem führenden Daten- und Analyseunternehmen,iist man zumindest dieser Meinung.

Die neuen Smartphones Z Flip 4 und Z Fold 4 werden Analysen zufolge Samsung im Bereich der faltbaren Geräte immer stärker dominieren lassen. Damit festigt das Unternehmen aus Korea seine Position in dieser immer noch als innovativen geltenden Hardwareniesche.

Samsung arbeitet bereits an seiner vierten Generation von faltbaren Handys, die in jeder Generation solide Verbesserungen aufweisen, und bewegt sich preislich immer noch im Rahmen.

Mit dem Samsung Z Flip 4 ist ‚mehr‘ zum gleichen Preis wie das Vorgabgermodell. Das Foldable Smartphone, das mit einem Preis von 999,99 US-Dollar bzw. 1099 Euro bzw. Schweizer Franken ähnlich teuer in der günstigsten Ausstattung blieb, bietet mehr spezifische Optionen, hat ein robusteres Frontdisplay, einen stärkeren Akku und ist mit dem leistungsstarken Snapdragon 8 Plus Gen 1-Chip von Qualcomm ausgestattet. Die Z Flip-Serie hat bereits dazu beigetragen, dass faltbare Telefone zum Mainstream werden und Werbeaktionen von US-Betreibern wie AT&T, die das Telefon bei einer Inzahlungnahme kostenlos anbieten, werden die Akzeptanz bei der Kundschaft weiter fördern.

Der einzige echte Konkurrent von Samsung ist das Motorola Razr, das zu Lenovo gehört, in den USA und Europa. Apple indes ist in diesem Segment (noch) völlig abwesend und Huawei ist aufgrund seiner Smartphone-Sorgen gezwungen, in den Hintergrund zu treten. Oppo, Vivo und Xiaomi haben kaum an der Oberfläche dieses Marktes gekratzt. Nur noch Google soll Gerüchten zufolge ein Pixel 7 Fold in der Mache haben.

Da es praktisch keinen ernsthaften Wettbewerb gibt, hat Samsung in dieser Kategorie alle Möglichkeiten, sich durchzusetzen und zukünftig Synonym für Foldables zu stehen.

