Achtung: Dieses Wallpaper macht euer Samsung-Smartphone kaputt

Es ist lange her, dass wir über derart schwere Fehler berichteten. Doch nun tauchte über Pfingsten ein Problem auf, dass nicht unbeachtet bleiben sollte. Ein bestimmtes Hintergrundbild im Netz scheint ein schwerwiegendes Problem mit Samsung-Smartphones zu verursachen und auch einige Google Pixel-Modelle sind wahrscheinlich betroffen. OnePlus und Huawei hingegen anscheinend nicht. Woran liegt das? Wir versuchen es zu erklären.

Der Fehler ist in erster Linie auf zwei Seiten zu suchen. Samsung scheint eine eigene Art zu haben, wie Hintergründe ins System eingebettet und angezeigt werden. Das betrifft demnach alle Samsung Galaxy-Geräte oder immerhin einen verdammt grossen Teil. Allerdings meldeten auch Nutzerinnen und Nutzer von einigen Google Pixel-Modellen vom gleichen Problem, was die Ursachenforschung etwas schwieriger macht. Aber was ist nun genau der Fehler?

Das oben angesprochene Hintergrundbild, ist ein Foto von einer Naturszenerie, die das fehlerhafte Farbprofil Google Skia nutzt.Im Zusammenspiel mit der Samsung-Software scheint es zu einem Array-Overflow bei der Darstellung zu kommen, sobald bestimmte Pixeltransformationen Farbwerte über 255 erreichen. Der “Überlauf” sorgt dafür, dass die Software für die Hintergrundbilder im System abstürzt und das Bild neu lädt und dieses quasi in Dauerschleife. Das führt nun dazu, dass die Samsung-Smartphones das Bild pausenlos neu laden wollen und sich währenddessen wieder aufhängen. Ist der Bildschirm gesperrt, kommt ihr dort auch nicht mehr raus. Das Gerät wird unbrauchbar, wie man auch in dem Video des unten eingebetteten Tweets erkennen kann.

Update: Samsung has received feedback on this type of bug in mid-May, and has resolved this issue. Just wait for the subsequent firmware update and do not take the risk. pic.twitter.com/oa7rxnkSkb

— Ice universe (@UniverseIce) June 1, 2020