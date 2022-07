Samsung ist erfolgreichster Smartphone-Hersteller 2022

Apple liegt mit 56 Millionen verkauften Smartphones auf dem zweiten Platz. Damit liegt der Marktanteil von Apple bei 18 Prozent, was einen Anstieg von 2.2 Prozent im Jahresvergleich bedeutet. Darüber hinaus war der kalifornische Tech-Riese der einzige OEM im Smartphone-Sektor, der ein positives Wachstum verzeichnete.

Samsung war lange Zeit sehr erfolgreich damit, die Bedürfnissen der Kundschaft zu bedienen. Hinzu kommt die schiere Vielfalt an Geräten. Während Apple etwa zwei oder drei Geräte pro Jahr präsentiert, kommen aus Südkorea gleich für die unteren und mittleren Preisklasse des Smartphone-Markt je drei Geräte pro Jahr, so dass man sich damit einen deutlichen Wettbewerbsvorteil erarbeitet hat

Erste Analysen verschiedener Anbieter und Anteile an den weltweiten Smartphone-Lieferungen liegen für das erste Quartal des laufenden Jahres vor. Dabei zeigt sich, dass Samsung im ersten Quartal 2022 73.6 Millionen Smartphones ausgeliefert hat und somit das höchste Volumen aller Hersteller aufweist. Das waren 17 Mio. Stück mehr als sein nächstkleinerer Herausforderer Apple . Damit erreichte Samsung einen weltweiten Marktanteil von 23.4 Prozent an Smartphone-Verkäufen.

Das Rennen um den erfolgreichsten Smartphone-Hersteller der Welt ist auch in diesem Jahr wenig überraschend. Der südkoreanische Elektronikriese Samsung tritt gegen den amerikanischen Technologiegiganten Apple an. Bisher scheint Samsung den Kampf zu gewinnen, wie die verfügbaren Marktdaten zeigen.

Weltweiter Marktanteil der Smartphone-Hersteller im 1. Quartal 2022 (Marktanteil in Prozent, Quelle: IDC)

Der chinesische Hersteller Xiaomi belegte nach Apple den dritten Platz. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Peking lieferte im ersten Quartal 2022 39.9 Millionen Handys aus, was fast 13 Prozent aller weltweiten Smartphone-Lieferungen in diesem Zeitraum entspricht. Allerdings bedeutet diese Zahl einen Rückgang des Marktanteils von Xiaomi um etwa 18 Prozent im Jahresvergleich.

Die anderen chinesischen Hersteller Oppo und Vivo vervollständigen die fünf grössten Smartphone-Anbieter nach Volumen. Der Marktanteil von Oppo lag bei 8.7 Prozent, nachdem 27.4 Millionen Geräte ausgeliefert wurden, was einem Rückgang von 27 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Vivo produzierte 25.3 Millionen Geräte, die 8.1 Prozent des Weltmarktes ausmachten, was einem Rückgang von 28 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Andere Hersteller teilten sich mit 91.4 Millionen ausgelieferten Geräten 29.1 Prozent des Marktes.

Smartphone-Lieferungen sind weltweit rückläufig

Nach Analysen von IDC, der International Data Corporation, schrumpften die weltweiten Smartphone-Lieferungen im ersten Quartal 22 um 8.9 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Dies war das dritte Quartal in Folge, in dem der Smartphone-Markt einen Rückgang der Auslieferungen verzeichnete. Der Sektor erreichte etwa 314 Millionen Einheiten knapp 3.5 Prozent weniger als IDC im Februar prognostiziert hatte.

Nabila Popal, Forschungsdirektorin bei IDC, führt diesen Rückgang auf die derzeitigen Engpässe bei der Lieferung von Schlüsselkomponenten für die Telefonherstellung zurück. Die Lieferkette ist hierbei auf vergleichsweise wenige kritische Zulieferfirmen beschränkt. Ausserdem hätten die weltweite Inflation und die wirtschaftlichen Unsicherheiten die Nachfrage und die Ausgaben gedämpft, insbesondere in China, so Popal. Zusammen mit dem Ukraine-Krieg hat dies zu Unsicherheiten geführt, die die Hersteller zwingen, ihre Wachstumsprognosen für 2022 zurückzuschrauben.

Ryan Reith von IDC erklärt seinerseits, dass Samsung und Apple die Herausforderungen der Lieferkette besser gemeistert haben als ihre Mitbewerbsunternehmen. Dadurch haben sie die Einbrüche vermieden, die andere Hersteller erlebt haben. Daher ist er der Ansicht, dass der Nachfragerückgang nur vorübergehend ist und sich wieder erholen wird, sobald sich die Weltwirtschaft stabilisiert.

Quellen: International Data Corporation (IDC) (Englisch), banklesstimes (Englisch)