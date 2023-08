Samsung Galaxy Watch 6 und Watch 6 Classic: Neueste Modellgeneration mit erweitertem Funktionsumfang

Lesedauer: 5 Minuten

Schlaf-Tracking und Trainingsmodus wurden ebenfalls verbessert. So ermittelt das Schlaf-Tracking das Schlafverhalten am Watch-6-Handgelenk und gibt personalisierte Tipps zu dessen Optimierung. Dank der Ermittlung der Herzfrequenzbereiche lässt sich das Fitness-Training besonders effektiv gestalten. Samsung Wallet, WhatsApp, Gmail, Google Calender und Audible stehen beispielhaft für weitere Features, die Samsung seiner neuesten Watch-Kollektion spendiert hat. Auch verspricht der Hersteller mit Thermo Check eine App, die es ermöglichen soll, Temperaturmessungen kontaktlos durchzuführen.

Wesentliche Unterschiede zwischen Watch 5 und 6

Das Display der Watch 6 ist dem Vorgängermodell in punkto Grösse, Auflösung und Helligkeit überlegen. Während in der Galaxy 5 derselbe Prozessor wie in der Watch 4 werkelt, ist in der Watch 6 mit dem Samsung Exynos W930 ein komplett neues Gehirn mit einem Zugewinn an Rechenpower verbaut.

Auch die Akkukapazität hat Samsung auf aktuell bis zu 425 Milliamperestunden (mAh) leicht angehoben. Ob sich diese Steigerung laufzeitverlängernd auswirkt, erscheint jedoch zweifelhaft. Zudem wird nicht mehr auf Samsungs eigenes Betriebssystem Tizen sondern auf Googles Android-Derivat Wear OS gesetzt. Das bringt zumindest mehr Kompatibilität mit Android-Geräten anderer Hersteller. Aber ein Samsung-Konto ist dennoch erforderlich.

Armbandwechsel noch leichter zu bewerkstelligen

Bei Galaxy Watch 6 und Watch 6 Classic lassen sich die Armbänder im Handumdrehen wechseln. Nach der Betätigung eines kleinen Schiebers muss lediglich ein breiter Druckknopf betätigt werden. Schon lässt sich das Band vom Gehäuse trennen. Die Bänder der Galaxy Watch 5 sind mit den neuen Modellen kompatibel.

Dank unterschiedliche Armbänder und Zifferblätter lässt sich die Watch 6 besser an den eigenen Geschmack anpassen. So gibt Samsung die Zahl der möglichen Individualisierungsoptionen für die Smart Watch Classic mit mehr als 700 an. Das besonders anschmiegsame Stoffarmband eigne sich vortrefflich für das Schlaf-Tracking, betont der Hersteller.

Angriff auf Platz zwei des Smart-Watch-Rankings