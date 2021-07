Samsung Galaxy Unpacked: Neue faltbare Smartphones kommen im August

Erwartet wird vor allem das sehr wahrscheinlich sündhaft teure Samsung Galaxy Z Fold 3. Dieses soll bedeutende Verbesserungen im Vergleich zum Vorgänger erhalten, unter anderem zeitgemässe High-End-Hardware aus diesem Jahr. Wichtig wären aber auch Veränderungen beim Display und die Frontkamera, die aber bereits mehrfach durch Leaks angeteasert wurden. Man darf also gespannt sein, was uns hier erwartet.

Die Spatzen zwitscherten es eigentlich bereits von den Dächern. Samsung hat es aber in einer offiziellen Mitteilung nun Dingfest gemacht und kündigt das Galaxy Unpacked Event für Mitte August offiziell an. Freuen dürfen wir uns hier auf eine ganze Menge neuer Geräte, sowohl Smartphones als auch ein neues Wearable .

Zu guter Letzt soll noch eine Samsung Galaxy Watch 4 in Aussicht stehen. Der südkoreanische Hersteller setzt hier auf das von Google neu vorgestellte Wear OS, das Samsung allerdings mit einer eigenen Oberfläche namens One UI Watch überzieht. Die Uhr ist vom Hersteller bereits inoffiziell bestätigt worden und dürfte am 11. August dann höchstwahrscheinlich auch auf der Bühne stehen.

Quelle: Samsung