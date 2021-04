Samsung Galaxy S22: Modell zeigt sich mit Mega-Kamera von Olympus auf der Rückseite

Einige Zeit dauert es tatsächlich noch, bis wir das Samsung Galaxy S22 auf der Bühne sehen können, denn dieses ist wohl erst für Anfang 2022 geplant. Die Gerüchteküche köchelt aber bereits über und sogar erste Designs sind im Netz zu finden. Ein Konzept zeigt nun, wie das erwartete Samsung-Flaggschiff aussehen könnte und birgt einige interessante Design-Entscheidungen.

Samsung Galaxy S22 mit Mega-Kamera von Olympus und Full-Front-Display?

Das Konzept stammt von der grundsätzlich sehr gut unterrichteten Webseite LetsGoDigital, die hier in Zusammenarbeit mit dem Designer Technizo sehr interessante Konzept-Bilder erstellt haben. Diese zeigen neben dem Display auch die Rückseite des Modells. So ist dort eine sehr grosse Kamera-Linse zu sehen, die wahrscheinlich auch einen enormen Kamera-Sensor zur Verfügung stehen hätte. Der Knipser könnte demnach vom Kamera-Spezialisten Olympus stammen und 200 MP zur Verfügung haben. Nachdem Huawei Leica nutzt, Nokia auf Zeiss setzt und OnePlus seit neustem mit Hasselblad zusammenarbeitet, wäre Olympus für Samsung ein wichtiger Partner im Kampf der Handy-Kamera-Marken.

Im Konzept ist auch zu sehen, dass das Display die gesamte Front einnimmt. Nicht einmal eine Frontkamera ist zu erkennen, was nun für mehrere Möglichkeiten spricht: Entweder wandert der Selfie-Knipser unter das Display (die Technik befindet sich seit Jahren in Entwicklung) oder Samsung setzt auf eine Pop-Up-Kamera im Rahmen. Letzteres würden wir ausschliessen, so dass die niederländische Webseite und der Designer wohl eher für eine Version unter dem Display entschieden haben.