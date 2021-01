Samsung Galaxy S21: Diese Änderungen dürften Fans des Handys nicht gefallen

Zudem soll erstmals in einem Samsung-Flaggschiff der microSD-Slot wegfallen. Ein nachträgliches Aufrüsten des internen Speichers wäre somit nicht mehr möglich. Hersteller wie OnePlus oder gar Google selbst, haben schon seit Ewigkeiten keine microSD-Slots mehr in ihren Smartphones verbaut, was zum einen an den mittlerweile riesigen Speichern unserer mobilen Begleiter liegt und zudem auch das Speichern in der Cloud immer populärer wird.

Nur noch wenige Tage bleiben bis zum Unpacked-Event von Samsung übrig und dann geht die Flaggschiff-Welle für dieses Jahr in die nächste Runde. Zumindest dann, wenn man das Xiaomi Mi 11 an dieser Stelle erst einmal aussen vor lässt. Samsung stellte seinen neuen Prozessor übrigens bereits gestern vor, der für reichlich positive Stimmung sorgte. Es gibt aber im Netz noch weitere Leaks, die den Fans eher Kopfzerbrechen bereiten.

Xiaomi machte sich offiziell über Apple lustig, löschte alle Videos wieder

Samsung wird aber wohl nicht der einzige Hersteller bleiben, der in Zukunft zumindest auf ein Netzteil in der Verpackung verzichten wird. Xiaomi stiess in den vergangenen Monaten eine heftige Kampagne gegen Apple und machte sich in eigenen Videos und Meldungen über den Schritt lustig. Mittlerweile hat der Hersteller die Videos aber wieder gelöscht und auch die Kommentare auf seinen offiziellen Kanälen entfernt.

Nun veröffentlichte der chinesische Elektronik-Gigant sein Xiaomi Mi 11 und die Modelle kommen komplett ohne Netzteil in der Verpackung. Auch hier werden die gleichen Gründe vorgeschoben, über die sich viele erst lustig machten, aber durchaus einen sinnvollen Hintergrund haben. All dieses Vorgehen erinnert auch ein wenig an den Wegfall des Klinken-Anschlusses, der mittlerweile aber wohl kein Diskussionsthema mehr darstellt.

Es ist also davon auszugehen, dass die Branche sich in Zukunft zwar weiterhin um die Entwicklung neuer Schnelllade-Techniken kümmert, Netzteile aber eher separat angeboten werden. Bis alle Hersteller aber hier nachgezogen sind, wird es aber wohl noch etwas dauern.

