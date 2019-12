Wir steuern nun recht schnell auf das neue Jahr zu. In gut drei Wochen sind wir in 2020 angekommen und dann geht auch schon wieder mit neuen Flaggschiff-Modellen im Smartphone-Segment weiter. Viele Samsung-Fans schauen daher schon ungeduldig auf das viel diskutierte Samsung Galaxy S11+, also nicht nur wegen eines vermeintlich deutlich grösseren Akkus, sondern soll dieses auch eine neuartige Periskopkamera mit 5x Zoom bekommen. Und genau um diese Kamera geht es im neuen Leak zum Gerät, der ein Bild zum neuen Knipser im Rücken des Galaxy S11+ zeigt.

Verantwortlich für den Leak ist einmal mehr der Twitter-Account von Ice Universe, der das Bild nun offiziell in einem Post zeigt. Dort zu sehen ist eine Triple-Kamera, die die drei Hauptsensoren zeigen soll. Einmal die normale Kamera mit 108 MP, eine Ultra-Weitwinkel-Lösung mit unbekannter MP-Zahl und ein 5x Zoom mit Periskop-Technik. Letztere befindet sich als dritte Kamera unten und ist in einem rechteckigen Kästchen gehalten. Das Kästchen nutzt eine Spiegeltechnik, um den Zoom noch weiter zu verlängern.

Nicht zu sehen ist der LED-Blitz und wahrscheinlich noch ein vierter Sensor auf der rechten Seite neben der hier verbauten Kamera. Dieser wird aber wohl nur ein sogenannter ToF-Sensor für die Tiefenmessung sein, der nicht manuell angesprochen werden kann und zusätzliche Informationen für die Kamera und die Bildbearbeitung bereitstellt. Daher sprechen wir hier lieber von einer Triple-Kamera, auch wenn Samsung wohl aus Marketing-technischen Gründen zum Launch die Bezeichnung Quad-Kamera verwenden wird.

This is the real Galaxy S11+ camera. On the left is the ultra-wide-angle, main camera, and periscope zoom lens. I don't know the exact distribution on the right. It is expected to include flash and ToF. pic.twitter.com/98exPMSqgf

— Ice universe (@UniverseIce) December 16, 2019