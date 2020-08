Galaxy Note 20 (Ultra): Das ist Samsungs neue Oberklasse

Es wurde viel diskutiert und geleakt und nun sind sie da! Samsung hat seine Galaxy Note 20 Serie offiziell vorgestellt und die grossen Überraschungen bleiben alle irgendwie wieder komplett aus. Dafür hat sich wohl eine gewisse Befürchtung bewahrheitet: Das Grundmodell ist dieses Jahr deutlich abgespeckt. Dafür hat aber auch das Ultra-Modell deutlich zugelegt. Eine Überraschung gab es dann doch: Aus Plus wird erstmals nur noch Ultra. Wir sagen dir, was in den neuen Samsung-Handys drin steckt.

Galaxy Note 20: Rückseite aus Kunststoff, keine 108 MP Kamera mit “Mega-Zoom”

Zwar steckt in allen Galaxy Note 20 Modellen der aus dem Galaxy S20 (Ultra) bekannte Exynos 990 Prozessor, doch will Samsung diesen irgendwie verbessert haben. Dazu zählen sowohl kleinere Eingriffe bei der Hardware, als auch auf der Seite der Software. Beim Speicher verbaut Samsung einmal 256 GB und 8 GB RAM. Das normale Note 20 hat ein AMOLED-Display mit 6.7 Zoll Diagonale und nutzt eine Auflösung 2’400 x 1’080, sprich FullHD+. Höhere Auflösungen sind leider nicht nutzbar, auch mehr als 60 Hertz bei der Bildwiederholrate sind nicht drin.

In einigen Belangen macht Samsung weitere Rückschritte: Die Rückseite besteht nach vielen Jahren erstmals wieder aus einem Kunststoff. Gorilla Glass kommt hier also nur auf der Front zum Einsatz. Die Triple-Kamera auf der Rückseite ist von 108 MP im Galaxy S20 auf 64 MP geschrumpft. Der optische Zoom unterstützt auch nur noch eine 3-fache Vergrößerung. Der normale Sensor und Ultraweitwinkel-Sensor setzen wie gewohnt auf 12 MP. Die Kameras dürften demnach aus der Galaxy S20-Serien stammen.

Bei der Batterie hingegen gibt es ordentlich einen drauf. Statt der 3’500 mAh im Galaxy Note 10 stecken diesmal satte 4’300 mAh drin. Das dürfte die Laufzeit ordentlich verlängern. Insgesamt ist am Note 20 nahezu alles grösser. Die Dimensionen, das Gewicht und auch das Display sind deutlich angewachsen. Das normale Galaxy Note 20 wird es übrigens in zwei Versionen geben: Einmal nur mit LTE und einmal mit 5G-Modem.