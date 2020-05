Galaxy Note 20: Sieht so das neue Samsung-Flaggschiff aus?

Die Samsung Galaxy S20-Modellreihe ist bereits seit Anfang des Jahres vorgestellt worden und wir haben auch erst kürzlich das Galaxy S20 Ultra im Test gehabt. Bereits weit vor den S-Modellen gab es aber schon Gerüchte um das kommende Galaxy Note 20! Der Nachfolger des Note 10 wird für Sommer 2020 erwartet und die Frequenz der Leaks nimmt deutlich zu. So sind nun angeblich echte CAD-Renderings zum Smartphone aufgetaucht, die einige Änderungen vermuten lassen.

Galaxy Note 20 mit neuer Stift-Position und Kamera des Galaxy S20 Ultra?

Bisherige Leaks lassen vermuten, dass sich wohl am Galaxy Note 20 beim Design nicht all zu viel ändern wird. Auch die nun aufgetauchten CAD-Renderings bilden hier keine Ausnahme, doch ein paar interessante Veränderungen gibt es dann auf funktionaler Seite dann doch. Wie die neuen Bilder von der Webseite Pigtou verraten, scheint der Schacht für den Stift auf die linke Seite des Smartphones zu rutschen. Das soll den Weg für die Lautstärke-Knöpfe und den Standby-Button machen, die sich auf die rechte Seite verschieben.

Ebenfalls zu sehen ist das Display, dass sich über die gesamte Front erstreckt und eine Punch-Hole-Kamera in der Mitte im oberen Bereich bereithält. Hier wird vermutet, dass Samsung auf ein LTPO-Display setzt, das eine variable Bildwiederholrate nutzen kann, um Strom zu sparen. Die Auflösung soll bei QHD+ liegen und natürlich wird der Hersteller auch weiterhin seine in der Branche führende AMOLED-Technik nutzen.

Interessant wird es allerdings auf der Rückseite, denn hier ist eine Kamera zu sehen, die dem Modell im Samsung Galaxy S20 Ultra ziemlich ähnlich zu sein scheint. Gut zu erkennen ist der quadratische Periskop-Zoom, der beim S20 Ultra auch als Space-Zoom bekannt ist und eine 100-fache Vergrösserung bietet, was allerdings nicht wirklich gut funktioniert, wie auch unser Test herausstellte. Wahrscheinlich wird der Zoom im Note 20 daher auch deutlich niedriger ausfallen, was in der Vergangenheit auch mehrere Leaks zum Thema andeuteten.