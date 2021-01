Samsung Galaxy Note: Das Ende einer ikonischen Handy-Serie scheint eingeleitet

Kam es also nun, wie es kommen musste? Für den sehr Samsung -nahen Leaker Ice Universe wohl schon. Dieser kündigte auf Twitter mit einem sehr klaren Beitrag das Ende der Serie an, indem er ein Bild mit “The End” veröffentlichte. Demnach soll es also kein Galaxy Note mehr in Zukunft geben und auch Samsung kommentierte eine Anfrage von PhoneArena mit eher kryptischen Antworten.

Der Leaker und Analyst Ross Young geht sogar noch einige Schritte weiter: In 2021 werden wir kein neues Galaxy Note 21 mehr sehen. Seiner Einschätzung nach, wird es noch ein Galaxy Note 20 FE geben, also eine leicht überarbeitete Version des Note 20 aus 2020. Mehr aber wohl auch nicht. Zwar könnte es immer noch ein Note 21 im Spätsommer geben, doch dieses würde Samsung wohl ohne grosses Event auf den Markt bringen und es soll sich dann wohl um das letzte Modell der Serie handeln.

Es bleibt also abzuwarten, was nun in den kommenden Monaten passiert und in welche Richtung sich die Informationen schlussendlich entwickeln. Die Wahrscheinlichkeit ist zumindest aktuell sehr hoch, dass mit dem in diesem Jahr vermuteten Galaxy Note (egal ob Note 20 FE oder Note 21 Ultra) das letzte Modell der Serie seinen Weg antreten könnte.