Galaxy A52 und A72: Samsung macht seine Mittelklasse wieder attraktiv

Samsung hat seine neue Mittelklasse vorgestellt und präsentiert mit dem Galaxy A52 und Galaxy A72 gleich zwei neue Modelle in diesem Segment. Mit aufgefrischter Hardware, aber einem sehr ähnlichen Design der Vorgänger, sollen die neuen Samsung-Handys gegen OnePlus Nord und Co. antreten. Schafft Samsung den Spagat? Wir haben die Daten für euch zusammengetragen.

Galaxy A52 und Galaxy A72: Samsung stellt behutsam an einigen Schrauben

Das Samsung Galaxy A52 ist das günstigere Modell der zwei neuen Geräte und bringt tatsächlich in einer Version nun auch 5G-Funk mit. Das 4G-Modell kommt mit Snapdragon 720G und die 5G-Version mit Snapdragon 750G. Damit nutzt das Galaxy A52 5G die modernere CPU mit neuerer Architektur und auch die GPU ist leicht schneller. Auch das Display der 5G-Version nutzt bis zu 120 Hertz für die Bildwiederholfrequenz, während das andere Modell maximal 90 Hertz unterstützt. Beides sind AMOLED-Displays in 6.5 Zoll.

Samsung Galaxy A52 (5G) Kurzübersicht

Prozessor: Snapdragon 720G oder Snapdragon 750G (5G)

Speicher: ab 4/128 GB bis 8/256 GB

Display: 6.5 Zoll AMOLED mit 90 Hertz oder 120 Hertz (5G)

Quad-Kamera: 64 MP + 12 MP + 5 MP + 5 MP

Akku: 4.500 mAh

Sonst findet ihr grösstenteils die gleiche Hardware in beiden Galaxy A52-Modellen. Die Quad-Kamera auf der Rückseite knipst im Vergleich zum Vorgänger mit 64 statt 48 Megapixel und auch der Akku ist auf ordentliche 4500 mAh angewachsen. Das 4G-Modell fängt bei 4 GB RAM an und geht bis 6 GB hoch, die 5G-Variante fängt bei 6 GB RAM an und kann auch mit 8 GB RAM erworben werden. Beide Modelle sind erstmals auch nach IP67 vor Wasser und Staub geschützt.