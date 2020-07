RoG Phone 3: Asus Gaming-Phone kommt Ende Juli

Game

Gaming-Smartphones liegen auch weiterhin voll im Trend und das RoG Phone 3 wäre der nächste logische Schritt für Asus in diesem Jahr. Dieses soll schon bald das Licht der Welt erblicken und wieder übertaktete Top-Hardware und weitere Features bieten. Wird sich in diesem Jahr auch erstmals das Design ändern?

Asus RoG Phone 3: Vorstellung am 22. Juli, Game Changer der Branche?

Asus will das RoG Phone 3 am 22. Juli 2020 offiziell vorstellen. Dafür wurde extra auf der hauseigenen Webseite ein Countdown eingerichtet und ein Bild, das die Proportionen des neuen Gaming-Smartphones zeigt. Der Live-Stream startet um 16:00 Uhr unserer Zeit und wird voraussichtlich über YouTube ausgestrahlt. Zudem haben wir dank der Zertifizierung bei der TENAA auch schon einige Eckdaten über das Smartphone.

So soll das RoG Phone 3 ein 6,59 Zoll grosses AMOLED-Display mit FullHD-Auflösung und 144 Hertz Bildwiederholrate erhalten. Der Snapdragon 865 ist wieder übertaktet und soll eine Spitzenleistung von 3.09 GHz erreichen. Richtig extrem wird es dann beim verbauten RAM: Hier werden bis zu 16 GB Arbeitsspeicher vermutet. Der interne Speicher soll bis zu 512 GB gross werden. Monströs wird auch der Akku, der mit bis zu 6‘000 mAh für eine ordentliche Laufzeit sorgen könnte. Die Dual-Kamera soll 64 GB und 13 MP bieten und wird voraussichtlich auf ein Duo aus Weitwinkel und einen Ultra-Weitwinkel setzen.

Ob Asus beim RoG Phone 3 aber nun auch erstmals am Design schraubt, bleibt abzuwarten. Bisher sah sich das erste Modelle und der Nachfolger extrem ähnlich. Äusserlich gab es nahezu keine Änderungen und derzeit ist es nicht klar, ob das auch bei der dritten Generation so bleiben wird. Asus bezeichnet sein neues Gaming-Phone übrigens als Game-Changer. Hier ist nicht klar, ob es sich um einen Marketing-Kniff handelt da es ja ein "Gaming-Smartphone" ist und sich der Slogan aufs Spielen bezieht oder Asus generell ein innovatives Top-Modell in der Hinterhand hat. Wir werden es am 22. Juli erfahren.