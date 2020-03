OnePlus Teaser: Hersteller verwirrt Fans mit mysteriösem Vorstellungs-Video

OnePlus will Anfang März etwas Neues präsentieren. Das zeigt ein neues Video samt angezeigtem Datum, doch ist noch nicht genau klar, um was es eigentlich gehen soll. Eines können wir vorab wohl schon sagen: Es soll nicht um das OnePlus 8 oder das OnePlus 8 Pro gehen. Smartphones sehen wir also nicht. Allerdings gibt es noch ganz andere Gerüchte, die OnePlus mit diversen Gerätekategorien in Verbindung bringen. Ein OnePlus Teaser im Netz stiftet aber nun noch deutlich mehr Verwirrung.

Raten ins Blaue: OnePlus Watch? OnePlus TV oder vielleicht OnePlus “Irgendwas”?

Fans rätseln derzeit über einen mysteriösen OnePlus Teaser. Am morgigen 3. März will OnePlus uns etwas neues zeigen und es ist aller Voraussicht nach kein Smartphone. Anhand des Videos spekulieren Fans nun um was es tatsächlich gehen könnte und da die Gerüchteküche um OnePlus nie wirklich still steht, gibt es auch ein paar Vermutungen, die aber durch das Video nicht hinreichend belegt werden können.

Seit Jahren geistert das Gerücht im Netz umher, dass der chinesische Hersteller eine eigene Smartwatch plant. Ob die OnePlus Watch aber am 3. März Realität wird oder überhaupt in Entwicklung ist, ist nicht klar. Denkbar wäre ein derartiger Schritt aber durchaus. Vielleicht geht es aber auch in eine andere Richtung, denn es gibt ebenfalls Gerüchte um einen OnePlus TV, also einen Fernseher. Dieses halten wir aber erst einmal für unwahrscheinlich. Da sollte eine Smartwatch weitaus realistischer sein. Es könnte sich aber auch um eine Set-Top-Box in Form eines Apple TV-ähnlichen Gerätes handeln. Egal wie man es dreht, konkrete Informationen gibt es derzeit nicht.

Wer sich den OnePlus Teaser einmal anschauen will, kann dieses auf dem offiziellen Twitter-Kanal des Unternehmens finden. Allerdings sind irgendwie keinerlei Hinweise auf einen Fernseher, Fitnesstracker oder Smartwatch im Teaser zu sehen. Wer übrigens einen Screenshot von dem Scheren-ähnlichen Gegenstand macht und per Bildbearbeitung aufhellt, bekommt sogar noch einen Hinweis zu sehen: “Du wirst gar nichts finden” scheint eine recht eindeutige Nachricht zu sein.