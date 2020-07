OnePlus Nord: Neue Premium-Mittelklasse stellt irrsinnigen Rekord auf

OnePlus kündigte das neue OnePlus Nord (früher OnePlus Z oder OnePlus 8 Lite) mit Pauken und Trompeten an und verriet… richtig: nahezu nichts. Immerhin wissen wir nun, dass das Smartphone tatsächlich existiert, was wir an dieser Stelle als Fortschritt werten wollen. Zudem schrieb die neue Mittelklasse des Herstellers im Vorverkauf eine kleine irrsinnige Geschichte.

OnePlus Nord ist in einer Sekunde komplett ausverkauft

Denn bereits gestern morgen startete der Vorverkauf des eigentlich weiterhin komplett unbekannten Smartphones. Niemand weiss also so wirklich, was in dem Gerät steckt und dennoch durfte OnePlus-Mitgründer Carl Pei auf Twitter verkünden, dass das OnePlus Nord innerhalb einer einzigen Sekunde vergriffen war. Schneller geht es wohl wirklich kaum noch. Wie viele Geräte aber nun zum ersten Vorverkauf zur Verfügung standen, ist nicht bekannt. Wahrscheinlich dürfte es sich um einen geschickten Marketing-Schachzug handeln.

Carl Pei hingegen bedankte sich für das Vertrauen, ein Smartphone zu kaufen, das vorher noch niemand gesehen hat oder auch weiss, welche Hardware verbaut ist. Ein Twitter-User mutmasst bereits in den Kommentaren, dass es wohl nur wenige 100 Geräte zum ersten Vorverkauf gab. Über die Gerätezahl schweigt sich OnePlus allerdings noch aus. Einen weiteren Vorverkauf soll es dann am 8. Juli geben. Sobald es so etwas auch für den europäischen Raum gibt, soll das OnePlus Nord wohl um die 500 Euro kosten.

We know pre-ordering without knowing the product details take a great deal of trust – thanks to everyone who took the leap today. https://t.co/PNxUGun7UJ — Carl Pei (@getpeid) July 1, 2020

In einem persönlichen Gespräch mit Techradar, hat OnePlus CEO Pete Lau immerhin dann doch noch ein paar Details zur Hardware verraten. Im OnePlus Nord kommt ein Snapdragon 765G zum Einsatz und das Gerät soll in der Verarbeitung auf dem Niveau der hauseigenen Oberklasse stehen. Zudem soll die Kamera auf der Rückseite dem OnePlus 8 Pro ebenfalls fast ebenbürtig sein. Allerdings können wir diese Dinge erst in ersten Tests klären. Wir sind gespannt.