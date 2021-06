OnePlus Nord CE 5G: Neues Mittelklasse-Flaggschiff offiziell vorgestellt

Es gibt neues Mid-Range-Futter, das wieder viel Leistung für wenig Geld verspricht. Das OnePlus Nord CE mit 5G-Mobilfunk will aber (verwirrender Weise) nicht als Nachfolger des originalen OnePlus Nord verstanden werden, sondern als neue Geräteklasse. Nun hat der chinesische Hersteller das Modell offiziell vorgestellt! Wir sagen dir, was alles im neuen Nord CE drin steckt.

OnePlus Nord CE 5G: Von 90-Hertz-AMOLED bis zum Klinkenstecker ist alles dabei

Im Inneren werkelt ein Snapdragon 750G Prozessor mit mindestens 6 GB RAM und 128 GB internem Speicher. Letzteres ist auch noch in Konfigurationen von 8 / 128 GB und in 12 / 256 GB verfügbar. Das 6.43 Zoll grosse AMOLED-Display löst in ausreichend hohen FullHD+ auf und bietet bis zu 90 Hertz bei der Anzeige, was für ein sehr flüssiges Erlebnis sorgt. Auf Trapp hält das System ein 4.500 mAh grosser Akku, der für eine ausreichende Laufzeit sorgen soll. Überraschend: In dieser Preisklasse könnt ihr nun auch bei OnePlus direkt auf 5G-Mobilfunk setzen!

Auf der Rückseite setzt der Hersteller beim OnePlus Nord CE auf eine “Triple”-Kamera mit überraschend hohen 64 Megapixel und einer F/1.79 Blende. Zudem steht ein Ultra-Weitwinkel-Modell mit 119 Grad Blickfeld zur Verfügung. Der dritte Sensor kümmert sich um die Tiefenmessung. In der Front findet ihr eine 16-MP-Selfiekamera, die oben Links ins Display integriert ist. Die gesamte Front wird aber zum Grossteil von der Anzeige dominiert. Das Punch-Hole fällt dort also kaum auf.