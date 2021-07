OnePlus Nord 2 5G: Neue Mittelklasse kommt noch im Juli

Nun geht alles doch etwas schneller als gedacht: Nachdem OnePlus bereits den neuen Prozessor für das OnePlus Nord 2 vorstellte, gibt es nun auch einen Vorstellungstermin. Zudem gibt es aktuell einige Gerüchte zur Hardware, die wir euch ebenfalls nicht vorenthalten wollen. Richtung Ende Juli ist es dann auch schon endlich soweit.

OnePlus Nord 2: Hersteller bestätigt Vorstellung für den 22. Juli 2021

Nachdem das OnePlus Nord nicht nur in unserem Test überzeugte, sondern tatsächlich auch im Verkauf Lorbeeren einheimsen konnte, ist ein Nachfolger bislang wohl nur Formsache gewesen. Der chinesische Hersteller handhabt es wie immer recht schmerzlos: Vorstellung des “kleinen” Kraftprotzes ist am 22. Juli 2021 und damit lediglich einen Tag später als zur Vorstellung des Vorgängers am 21. Juli 2020. Doch was erwartet uns eigentlich genau?

Einen Leak brauchen wir zumindest nicht mehr: OnePlus hat den Dimensity 1200 AI bereits als Prozessor ganz offiziell bestätigt. Es gibt aber noch weitere Gerüchte zur Hardware. So soll ein AMOLED-Display mit FullHD+ und mindestens 90 Hertz (könnten auch 120 Hertz werden) verbaut sein. Die Triple-Kamera auf der Rückseite könnte beim Hauptsensor wieder mit 48 MP auflösen. Aber auch hier ist wieder viel Spekulation dabei. Die Kamera könnte auch deutlich an Megapixel zunehmen. Ob das kommende Android 12 Update ein Thema wird, ist schwierig zu sagen. Wahrscheinlich dürfte OnePlus dieses erst etwas später nachreichen.