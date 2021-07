OnePlus Nord 2 5G: Neue Mittelklasse offiziell vorgestellt

Das OnePlus Nord 2 5G beherrscht, wie das Namenskürzel am Ende schon vermuten lässt, auch 5G-Mobilfunk und dieses sogar im Dual-SIM-Betrieb gleichzeitig. Der neue Prozessor schafft es übrigens die Grafikleistung nahezu zu verdreifachen, wahrscheinlich sogar mehr. Interessant dürften auch die KI-Fähigkeiten in Bezug auf Bildbverbesserungen sein, die auch bei der Fotografie zum Einsatz kommen. Der chinesische Hersteller hat sich einiges einfallen lassen, um in dieser Mittelklasse noch einmal einen Schritt nach vorne zu machen. Ob das allerdings gelungen ist, müssen wir noch in einem ersten Test klären.

Im Nord 2 5G werkelt der bereits vor Tagen vorgestellte Dimensity 1200 Prozessor . Dieser wird von 8 oder 12 GB RAM unterstützt. Der interne Speicher wird mit 128 oder 256 GB angegeben. Das Display misst 6.4 Zoll, setzt wieder auf AMOLED und eine schnelle mit 90 Hertz anliegende Bildwiederholrate. Die Triple-Kamera auf der Rückseite löst mit 50 MP auf und es kommt der neue Sony IMX766 zum Einsatz. Zudem dürfen sich Fans auf einen Monochrom-Sensor für echte Schwarzweissbilder freuen. Zudem erinnert die Kamera optisch an das OnePlus 9! Hier gleicht der Hersteller das Design der eigenen Flaggschiff-Serie an.

OnePlus Nord 2 5G kaufen: Ab dem 28. August im Handel verfügbar

Überraschungen gab es indes beim Preis. Das OnePlus Nord 2 5G kostet auch dieses Jahr wieder 399 Euro (SFr.) und ist damit genau so günstig wie sein Vorgänger zum Start. Das dürfte die Messlatte bei guten Ergebnissen nach oben schrauben. Allein die Kamera dürfte mit Spitzenmodellen konkurrieren, so war es zumindest schon in unserem Test zum OnePlus Nord so. Das Modell erscheint am 28. Juni im Handel und kann dann beispielsweise bei Amazon erworben werden.