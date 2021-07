OnePlus Nord 2 5G: Neue Mittelklasse nutzt Mediatek statt Qualcomm

Die Leaker-Szene hat bei OnePlus meist nicht viel zu lachen, da der Hersteller gerne selbst Hand anlegt. Immer wieder tröpfeln über Pressemitteilungen neue Informationen durch, so auch nun zum heiss erwarteten OnePlus Nord 2 5G. Wie der Hersteller nun angibt, kommt ein neuer Prozessor von Mediatek zum Einsatz. Qualcomm ist also in der neuen Mittelklasse erstmal von Bord.

Mediatek Dimensity 1200 AI im OnePlus Nord 2: Künstliche Intelligenz inklusive

Während im ersten OnePlus Nord noch ein durchaus potenter Qualcomm Snapdragon 765G seinen Dienst verrichtete, steigt der chinesische Hersteller nun auf eine neue Marke um. Im Nachfolger OnePlus Nord 2 5G kommt der neue Mediatek Dimensity 1200 AI zum Einsatz. Dieser ist auch mit einem Chip für künstliche Intelligenz ausgestattet und könnte durchaus einen Performance-Boot bringen. So soll vor allem die Fotografie von dem neuen Chipsatz profitieren, sowie das Display und das Mobile Gaming.

Der Mediatek-Prozessor soll so die Helligkeit des Displays wesentlich besser und natürlicher regeln können. Dazu werden die angezeigten Inhalte und die Umgebung mit einberechnet. Zudem soll der Chipsatz mit seiner künstlichen Intelligenz auch Videoinhalte von SD auf HD und HDR in guter Qualität aufarbeiten können. Für die Kamera kann der Dimensitiy 1200 AI im OnePlus Nord 2 bis zu 22 unterschiedliche Szenarios berechnen und entsprechend Verbesserungen an den geschossenen Fotos in Echtzeit vornehmen.