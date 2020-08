OnePlus: Einsteiger-Handy für weit unter 250 Euro in Arbeit?

OnePlus stand vor zig Jahren einmal für einen unsagbar günstigen Preis und einer absoluten High-End-Hardware. Doch hat sich diese Situation mit den neusten OnePlus 8 Modellen etwas verschoben. Immerhin mit dem OnePlus Nord hat der chinesische Hersteller nun ein starkes Parket aus Preis und Leistung geschnürt. Aber hier hört es wohl allem Anschein nach nicht auf. Angeblich ist ein weiteres Modell mit Codenamen Clover in Entwicklung, dass den Preis noch weiter senken soll.

OnePlus Clover: Snapdragon 460 und riesige 6’000 mAh Batterie?

Der Leak stammt von der meist sehr gut unterrichteten Webseite Android Central, laut deren Informationen OnePlus ein Einsteigermodell zum kleinen Preis plant. Derzeit wird dieses wohl unter dem Codenamen OnePlus Clover entwickelt und könnte vielleicht sogar noch in diesem Jahr auf den Markt kommen. Angepeilt wird ein Preis von rund 200 US-Dollar, was in etwa 170 Euro oder 180 Schweizer Franken entspricht. Das wäre schon extrem günstig!

Die Hardware wird aber wohl nicht vernachlässigt. Das eingesetzte AMOLED-Display soll über 6.5 Zoll messen und eine FullHD+ Auflösung bieten. Als Prozessor kommt zwar “nur” ein Snapdragon 460 mit 5G-Modem zum Einsatz, doch wird dieser von 4 GB RAM und 64 GB internem Speicher unterstützt. Das sind schon starke Werte für einen derart günstigen Preis. Besonders ins Auge fällt allerdings die vermutete Batteriekapazität: Sehr hohe 6’000 mAh sollen hier zum Einsatz kommen. Das dürfte in Anbetracht der Hardware zu einer enormen Laufzeit beitragen. Gespart wird allerdings bei den Kameras: 13 MP auf der Rückseite und 2 MP in der Front stehen hier angeblich zur Verfügung.