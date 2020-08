OnePlus: Neues Always-On-Display stellt Samsung und Co. in den Schatten

Wer bereits seit längerer Zeit ein Samsung-Smartphone besitzt, wird es kennen. Das Always-On-Display begleitet uns schon seit einiger Zeit, auch bei Smartwatches und anderen Smartphones. Nun will OnePlus das stark gefragte Feature auch in seine Smartphones bringen und hat sich dafür etwas ziemlich spektakuläres ausgedacht. Denn die Anzeige bei OnePlus geht über stupides einblinden von Uhrzeiten, Uhr-Designs und Symbolen weit hinaus.

OnePlus Always-On-Display zeigt eine Timeline mit Sonnenphasen und mehr an

Der chinesische Hersteller will mit seinem eigenen Always-On-Display in OxygenOS 11 eigene Akzente setzen und hat sich einige interessante Funktionen dafür ausgedacht. Die auffälligste dürfte mit Abstand die angezeigte Timeline (Zeitstrahl) sein. Dieser zeigt nicht nur in Regenbogenfarben den Tagesverlauf an. An diesem wandert auch die angezeigte Uhrzeit entlang. Zudem zeigt euch der Strahl an, wie oft ihr euer Smartphone am Tag entsperrt habt und kleine Einkerbungen in die Timeline, wann die Entsperrungen stattgefunden haben.

Unter dem Zeitstrahl findet ihr übrigens auch wieder die bekannten Symbole für eingelaufene Benachrichtigungen oder Aktionen. Darüber ist der Fingerabdrucksensor zu finden, der ja schliesslich seit einiger Zeit auch in OnePlus-Handys unter dem Display verbaut wurde. Das Always-On-Display von OnePlus bringt aber nicht nur die Timeline mit. Ihr könnt aus unterschiedlichsten, funktionalen Designs eure Auswahl treffen. Oft ist Farbe mit im Spiel, was die Funktion wesentlich ansehnlicher gestalten soll. Wie das alles aussehen soll und wie OnePlus das Feature entwickelt hat, erfahrt ihr im nun folgenden YouTube-Video.