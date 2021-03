OnePlus 9 (Pro) vorgestellt: Mit Snapdragon 888 und Hasselblad-Kamera

Das Pro-Modell unterscheidet sich aber auch beim Display teilweise deutlich vom “normalen” OnePlus 9. Denn es kommt ein LPTO-Panel zum Einsatz, das in Ruhephasen auf 1 Hertz heruntertakten und somit Strom sparen kann. Zudem gibt es eine Option, die die Latenz des Displays beim mobilen Spielen drastisch verringern und euch so einen Vorteil in Multiplayer-Spielen liefern kann.

OnePlus 9 (Pro) kaufen: Preise und Verfügbarkeiten

Sowohl das OnePlus 9 Pro als auch das OnePlus 9 könnt ihr ab dem 23. März (heute) um 16:30 Uhr auf der Webseite des Herstellers oder auch bei Händlern wie Amazon, Media Markt, Galaxus oder Otto vorbestellen. Die Preise beginnen hier ab 699 Euro für das kleinste Modell und hören bei 899 Euro für das Pro-Modell in einer Version mit 12 GB RAM und 256 GB internem Speicher auf.

Im Handel erhältlich ist das das OnePlus 9 Pro dann ab dem 31. März 2021. Das Non-Pro-Modell hingegen kommt fast einen Monat später in den Handel und ist erst ab dem 21. April 2021 offiziell verfügbar.