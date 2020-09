OnePlus 8T: Hersteller nennt Vorstellungstermin des neuen Flaggschiffs

Normalerweise stellt OnePlus gleich zwei neue T-Versionen seiner Smartphones im Herbst vor. Dieses Jahr kommt alles allerdings komplett anders, denn bereits das OnePlus Nord war eine Überraschung an sich. Jetzt wartet die Welt und die Fans von OnePlus auf die neuen T-Modelle und es wird dieses Mal nur eines geben. Das OnePlus 8T soll Mitte Oktober vorgestellt werden.

OnePlus 8T wird am 14. Oktober offiziell vorgestellt

Somit bekommt also nicht das OnePlus 8 Pro, sondern lediglich das OnePlus 8 ein Update. Schlimm muss das aber nicht sein, denn für mich war das OnePlus 7T das beste Android-Smartphone in 2019 und damit auch die beste Aktualisierung im Lineup des Herstellers. Ob es allerdings auch beim OnePlus 8T funktioniert, bleibt natürlich abzuwarten. Da dieses Jahr aber nur ein Gerät zum T-Modell erhoben wird, wird der gleichnamige Hersteller wohl aber schon ordentlich einen drauflegen. Wir sind jedenfalls gespannt.

In einer Mitteilung gibt OnePlus bekannt, dass das OnePlus 8T am kommenden 14. Oktober 2020 offiziell vorgestellt wird. Das Event könnt ihr dann in einem Live-Stream verfolgen, der auf YouTube übertragen wird. Ob es auf dem Event noch mehr Neues zu sehen gibt, bleibt ebenfalls abzuwarten. Eventuell gibt es ja eine kleine Aktualisierung der bestehenden Kopfhörer oder dergleichen. Der Fokus wird allerdings auf dem Android-Handy liegen. Die Veranstaltung beginnt um 16 Uhr unserer Zeit.