OnePlus 8T im Benchmark: Hardware des T-Updates auf Geekbench geleakt

Immer wenn OnePlus in der ersten Jahreshälfte neue Smartphones vorstellt, ist klar, dass wir in der zweiten Hälfte des Jahres ein T-Update erwarten können. So folgen nun im Herbst nach den starken OnePlus 8 (Pro) Modellen das OnePlus 8T und das OnePlus 8T Pro. Die “kleinere” Version des China-Handys ist nun auf Geekbench aufgetaucht und verrät ein wenig was zur verwendeten Hardware.

OnePlus 8T mit 8 GB RAM und Snapdragon 856 (Plus)?

Der große Benchmarktest Geekbench ist wieder für einen Leak verantwortlich. Dort ist das OnePlus 8T (ohne Pro) aufgetaucht und auch die verwendete Hardware ist zu sehen. Das Smartphone setzt wohl auf einen Snapdragon 865 und 8 GB RAM. Man kann davon ausgehen, dass es sich hier wohl um die Grundkonfiguration handelt. Versionen mit 12 GB RAM könnten ebenfalls in Planung sein, wären dann aber auch vermutlich etwas teurer.

Ein kleines Geheimnis gibt es aber dann doch noch im Falle des Prozessors zu lüften. Leider geht aus dem Eintrag nicht hervor, ob es sich um einen Snapdragon 865 oder einen Snapdragon 865 Plus handelt. Da aber bereits im vergangenen Jahr in den T-Modellen der Plus-Chipsatz zu finden war, gehen wir nun erst einmal davon aus, dass auch hier ein 865 Plus zum Einsatz kommt. Dieser taktet ein wenig höher und ist damit auch ein wenig Leistungsstärker.

Weitere Details zum OnePlus 8T gibt es aber bisher nicht. Daher ist auch nicht klar, ob es Änderungen beim Display geben könnte oder vielleicht auch die Kamera überarbeitet wird. Wahrscheinlich dürfen wir aber wieder Wireless Charging und eine IP-Zertifizierung erwarten. Die Anzeigen werden wohl in der Größe nicht weit von den aktuellen Spitzenmodellen des Herstellers entfernt sein. Eine Vorstellung dürfte dann in den kommenden Wochen geplant sein. Vermutlich Richtung September oder Oktober, denn das OnePlus 7T wurde am 10. Oktober 2019 veröffentlicht.