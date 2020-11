OnePlus 8T: Cyberpunk 2077 Edition offiziell vorgestellt

Spielerinnen und Spieler haben es im Moment nicht all zu einfach. An eine Xbox Series X oder PlayStation 5 kommt man irgendwie gar nicht mehr und das vermeintliche Spiel des Jahres – Cyberpunk 2077 – wurde kurz vor Release wieder verschoben. Da bietet sich ja die Veröffentlichung eines entsprechenden Smartphones an. Das OnePlus 8T ist nun in einer Cyberpunk 2077 Edition erschienen.

OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Edition: Überragend… grosser Kamerabuckel

Das Gerät unterscheidet sich technisch nicht vom OnePlus 8T, das auch wir bei uns im Test hatten und durch die Bank weg eine überragende Leistung ablieferte. Überragend ist übrigens auch die Kamera hinten und zwar überragend riesig. Nur um noch den Schriftzug 2077 hinten platzieren zu können, wurde dieser über die gesamte Breite des Handys vergrössert. Sieht interessant aus und das Smartphone dürfte dadurch auf dem Tisch auch weniger wackeln.

Zudem hat OnePlus auch weiter unten auf der Rückseite eine Glasplatte eingelassen. Diese fast ebenfalls den Cyberpunk 2077 Schriftzug und lässt keinen Zweifel mehr daran offen, zu welchem Spiel das Smartphone wohl gehören mag. Das spiegelt sich übrigens auch in der OxygenOS-Oberfläche wieder, wo ihr auf spezielle Symbole und Hintergrundbilder im Cyberpunk-Stil zurückgreifen könnt. Sogar das Netzteil hat das Logo des Action-Rollenspiels auf der Seite aufgedruckt.