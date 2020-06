OnePlus 8 (Pro): Android 11 Beta-Update erscheint in Kürze

In einer offiziellen Stellungnahme hat OnePlus mitgeteilt , dass die beiden neuen Smartphones OnePlus 8 und OnePlus 8 Pro teil der Google Developer-Preview werden. Beide erhalten somit Zugang zum neuen Android 11 Update in der Betaphase und können so ausgiebig ausprobiert werden. Zudem gibt es seit vielen Monaten neue Meldungen über den Zwischenstand der Android-Verteilungszahlen, die nicht gerade viel Hoffnung machen.

OnePlus 8 und OnePlus 8 Pro: Android 11 Beta soll bald schon kommen

Aber erst einmal die erfreulichen Nachrichten. So findet ihr im offiziellen Forum von OnePlus eine Ankündigung für die Verteilung der Android 11 Beta für OnePlus 8 und das aktuelle Flaggschiff OnePlus 8 Pro. Vor allem letzteres konnte bei uns im Test wieder deutlich überzeugen, auch wenn wir einiges am Preis auszusetzen hatten. Mit der aktuellen Betaversion des Android 11 Updates ist der chinesische Hersteller wieder einer der ersten, die diese Version für Nutzerinnen und Nutzer zur Verfügung stellt. Die Zusammenarbeit mit Google in den letzten Jahren zahlt sich hier für alle Fans der Marke durchaus aus.

Die Änderungen, die mit der neuen Beta kommen, sind natürlich alle aktuellen Features der neuen Version. Damit einhergehend bekommen Android-Smartphones ein komplett überarbeitetes Rechtesystem für Apps. Auch einige Anpassungen an der Optik wird es geben. Zudem soll das neue Betriebssystem sparsamer zu Werke gehen, sowohl mit Ressourcen als auch beim Akku. Auch Benachrichtigungen sollen von einigen Überarbeitungen profitieren.

Noch hat OnePlus die Android 11 Beta nicht veröffentlicht, sie soll aber schon bald erscheinen. Der Hersteller weißt auch darauf hin, dass beim Flashen der Beta-Firmware alle Daten verloren gehen. Zudem sollten Fans durchaus wissen was sie tun, da bei einem Fehler das Smartphone irreparabel beschädigt werden kann. Die Installation der Software geschieht also komplett auf eigene Gefahr.