Nokia XR20 hält Stürze aus fast 2 Metern stand – 4 Jahre Updates garantiert

Auch Nokia hat für dieses Jahr neue Smartphones angekündigt und vor allem das Nokia XR20 rückt ihr mit seinen “sonderbaren” Eigenschaften in den Fokus. Das klar auf Outdoor getrimmte Gerät bringt ein paar überraschende Features mit. Auch stellte der Hersteller ein neues klassisches Mobilfunkhandy vor. Die wichtigsten Daten bekommt ihr nun von uns im Folgenden.

Nokia XR20: HMD Global geht Outdoor mit Militärstandard und IP68

Das Nokia-Event brachte mit dem Nokia XR20 durchaus eine Überraschung. Das neue Modell kann schon fast als Outdoor-Smartphones bezeichnet werden. Geschützt ist es durch MIL-STD810H (Militärstandard) und hält damit sogar Stürzen aus 1.8 Metern stand. Das Frontdisplay ist durch Gorilla Glass Victus geschützt und damit sehr bruchsicher gestaltet. Zu guter Letzt kommt IP68 zum Einsatz und damit auch eine hohe Resistenz vor eindringendem Wasser und Staub.

Das gut behütete Innere besteht aus einem Snapdragon 480 Prozessor, der auch 5G-Mobilfunk beherrscht. 6 GB RAM und 128 GB interner Speichern kommen zum Einsatz. Letzteres kann per microSD erweitern werden. Auf der Rückseite finden sich zwei Kameras mit 48 und 13 MP, die auf Weitwinkel- und Ultraweitwinkel-Sensoren setzen. Das IPS-Display misst riesige 6.67 Zoll und löst in FullHD+ auf und soll auch noch mit nassen Fingern oder Handschuhen funktionieren. Der interne Akku soll mit rund 4’630 mAh für eine gute Laufzeit sorgen, die zusammen mit dem eher im Einstiegsbereich angesiedelten Prozessor durchaus drin sein dürfte. Sogar kabelloses Aufladen ist mit an Bord.