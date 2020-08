Surface Phone vorbestellen: Das faltbare Microsoft-Handy kostet 1400 US-Dollar

Microsoft hat sein Surface Duo Phone mit ganz vielen neuen Bildern angekündigt. Zudem sind bereits die Vorbestellungen losgegangen und auch einen satten Preis nannte man. Das irgendwie auch als Surface Phone bezeichnete Duo Phone erscheint bereits im kommenden Monat. Allerdings hat die Sache gleich mehrere Haken und vor allem in Europa dürften Microsoft-Fans enttäuscht sein.

Surface Phone: Dual-Screen-Handy kommt erst einmal nicht zu uns

Die Pressemeldung ist wirklich kurios zu lesen. Sie ist viele Absätze lang aber Microsoft verrät in dieser nahezu nichts zur Hardware. Was den europäischen Markt anbelangt hat das Unternehmen auch nur einen Satz übrig: Erscheint vorerst nur in den USA. Sei es drum, das Surface Duo Phone ist endlich auf dem Weg in die Öffentlichkeit und damit sind auch Gerüchte um einen Marktstart in 2021 endgültig vom Tisch.

Das Surface Duo Phone hat im Inneren zwei 5,6 Zoll große Displays verbaut, die über ein Scharnier verbunden sind. Beide Displays liegen aufgeklappt recht eng beieinander und formen so eine extrem grosses 8,1 Zoll Anzeige. Zudem ist Android so angepasst worden, dass das Surface Phone pro Display mehrere Apps in Echtzeit ausführen kann. Das soll vor allem die Produktivität steigern, denn Microsoft bewirbt das Surface Duo Phone nämlich als absolute Business-Maschine unter den Smartphones.