Messenger-Virus in Umlauf: WhatsApp, Telegram, Signal und weitere betroffen

Eine aus der Vergangenheit bekannte Malware ist in neuer Form zurück und verbreitet sich über noch mehr Kanäle als vorher. Explizit geht es um den Messenger Virus “WhatsApp Pink”, der sich nun auch über andere Messenger auf die Smartphones von nichts ahnenden User schleicht. Betroffen sind vor allem Android-Handys.

WhatsApp-Malware nun auch auf Telegram, Signal und Co. unterwegs

Die Sicherheitsforscherinnen und -forscher von ESET haben nun herausgefunden, dass der “WhatsApp Pink”-Trojaner aus Ende 2020 nun auch in der Lage ist, sich über andere Wege zu installieren. Entsprechende Links werden über Telegram, Signal, Viber, Skype und weitere Dienste bereits versendet. Nutzer eines Android-Handys werden darüber auf eine Internetseite geleitet, wo sie eine gefälschte Huawei-App installieren, die dann Schaden auf eurem Telefon anrichten kann.

Die App greift auf Kontaktlisten zu, stiehlt private Informationen und versucht Eingaben über eure Tastatur zu lesen. Ausserdem antwortet die Android-Malware automatisch auf Nachrichten, die ihr über Telegram, WhatsApp und anderen Messengern, um den Link an weitere Personen weiterzuleiten. Betroffen sind massgeblich Android-Handys, da diese in der Lage sind auch Apps ausserhalb des Google Play Stores zu installieren. Daher solltet ihr vorsorglich die Option für das Installieren von Programmen aus fremden Quellen in den Einstellungen deaktivieren.