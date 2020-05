LG Velvet: Neuanfang soll bereits Anfang Mai 2020 beginnen

Die letzten Jahre waren für LG im Bereich der Smartphones nicht einfach. Das LG V60 ThinQ ist wahrscheinlich das vorerst letzte High-End-Smartphone des Herstellers und grundsätzlich war die Vergangenheit in diesem Feld sehr holprig. Die Geräte waren zwar nie schlecht, wie auch unser Test des LG G7 ThinQ zeigte, doch hakte es an oftmals essentiellen Stellen. Nun plant der Hersteller mit dem kommenden LG Velvet einen Neustart, der auf vielen Ebenen einiges verändern soll.

LG Velvet kommt mit runderneuertem Design und startet im Mittelfeld

Wie gut ein solcher Neustart wohl gelingt, hängt von einigen Faktoren ab, die LG in der Vergangenheit einfach zu oft hat schleifen lassen. Doch gehen wir zunächst einmal die wesentlichen Punkte durch, die auch das als LG Velvet bezeichnete Smartphone anders machen soll. So wird ein völlig neues Aussehen vermutet, das auch eine neue Designsprache mitbringen soll. Ein Video von LG zeigt schon den neuen Look, unter anderem auch die Kamera auf der Rückseite.

Zudem wird LG mit seinem Neustart nicht sofort in den High-End-Markt einsteigen. Das LG Velvet wird mit einem Snapdragon 765 ausgestattet und dürfte damit in der Mittelklasse angesiedelt sein. Beim RAM und Speicher gehen die Gerüchte stark auseinander. Wir können wohl davon ausgehen, dass wir hier Modelle mit 6 GB RAM und 64 GB Speicher sehen werden. Fest steht das aber noch nicht. Auf der Rückseite sind im Video übrigens drei Kameras zu erkennen. Ob alle auch manuell angesteuert werden können, bleibt natürlich abzuwarten.

Im Video sind auch vier neue Farben zu sehen. Neben dem obligatorischen Schwarz und Weiss, sind auch eine Grüne und eine rot pulsierende Farbe zu erkennen. Das Display nimmt die gesamt Front ein und die Selfie-Kamera ist in einer Punch-Hole-Notch in der oberen Mitte untergebracht. Weitere Daten zur Hardware oder auch der neuen Oberfläche, fehlen bislang.