LG Velvet: Gehobene Mittelklasse zum gehobenen Preis

Beeindrucken kann in unseren Augen (natürlich rein subjektiv) auch das neue Design. Die geschwungenen Linien auf der Rückseite, die neuen Farben der Modelle und die Integrierung der Kamera auf der Rückseite sind absolut gelungen. Das LG Velvet sieht aber nicht nur gut aus, es ist mit IP68 auch vor Wasser und Staub geschützt und unterstützt zudem kabelloses Laden. Es bringt also einige Features der Oberklasse mit, ohne komplett in diese vorzudringen.

Bereits vor einiger Zeit wurde bekannt, dass LG seine Smartphone-Sparte gerne umkrempeln möchte. Anstatt mehrere High-End-Modelle und viele kleine Geräte auf einmal auf den Markt zu schieben, sollen es dieses Jahr nur ganz wenige Modelle werden. Eines davon ist nun das LG Velvet , dass mit einem neuen und edlen Design punkten will. Auch die Ausstattung kann sich in einigen Punkten durchaus sehen lassen, doch ruft der Preis wieder einige altbekannte Erinnerungen wach.

Trotz Snapdragon 765G genauso teuer wie ein OnePlus 8

Gemischte Gefühle dürfte allerdings der Preis hervorrufen, denn dieser ist nicht gerade klein. Ein Umstand, den LG früher schon öfters das Genick gebrochen hat und wir beispielsweise auch in unserem Testbericht des LG G7 ThinQ angesprochen haben. Das LG Velvet wird in Südkorea umgerechnet rund 680 Euro kosten, was wiederum in etwa rund 715 Schweizer Franken entspricht.

Nehmen wir ein OnePlus 8 für circa 690 Euro zum Vergleich, so lässt sich der Preis des LG Velvet kaum rechtfertigen. Denn das OnePlus 8 nutzt mit dem Snapdragon 865 (und 12 GB RAM) den mit Abstand deutlich schnelleren Prozessor und kann sogar beim Display eine 90-Hz-Bildwiederholrate aufweisen. Dafür kann man beim Velvet allerdings per microSD den Speicher aufwerten, was beim OnePlus-Modell nicht möglich ist. Zudem verzichtet OnePlus bei seinem kleineren Flaggschiff auf eine IP-Zertifizierung. Dafür lässt sich das OnePlus 8 per Wireless-Fast-Charging mit bis zu 30 Watt laden, das LG Velvet hingegen “nur” mit 10 Watt.

Es steht und fällt also letztendlich mit dem Preis und der dürfte im Vergleich zu anderen Flaggschiffen, die mit einem deutlich schnelleren Prozessor ausgestattet sind, ein wenig zu hoch ausfallen, denn wir können davon ausgehen, dass in Europa die Preise bei rund 700 Euro liegen dürften.