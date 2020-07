LG Project B: Smartphone mit ausrollendem Display kommt 2021

Bereits seit geraumer Zeit wird LG mit einem ausrollbaren Display in Verbindung gebracht. Bisher war allerdings nie klar, ob der Hersteller dieses auch wirklich im Smartphone unterbringen wollen würde. Zumindest nicht in einem Seriengerät. Der nun als Project B bekannte Prototyp soll aber wohl in Serie gehen und im Laufe des kommenden Jahres 2021 auch im Laden stehen.

LG Project B: Ausrollbares Display umschliesst das ganze Gerät

Intern wird das Smartphone als Project B bezeichnet und ist damit an den Namen des LG CEO Kwon Bong-seok angelehnt. Das verbaute POLED-Display lässt sich komplett um das Smartphone "wickeln" und bedeckt damit fast alle Seiten des Gerätes. Wer möchte, kann dieses aber auch ausrollen oder abwickeln und hat dann einen grösseren Bildschirm vor sich.

Anders als vermutet, kommt das Panel allerdings nicht von LG selber, wie Quellen aus Südkorea nun selbst beschreiben. Der chinesische Hersteller und Display-Spezialist BOE soll die neue Anzeige fertigen, während die Entwicklung in den Händen von LG liegt. Project B soll den schwer angeschlagenen Smartphone-Bereich des Herstellers wieder in Fahrt bringen. In den letzten 20 Quartalen schrieb LG durchgehend Verluste.