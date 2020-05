Lenovo Legion: Dieses Gaming-Smartphone soll alle anderen übertrumpfen

Die Lenovo Legion-Sparte ist der Gaming-Bereich des Herstellers. Über die Marke Legion werden Gaming-PCs und Notebooks vertrieben und bald kommt mit dem Lenovo Legion auch ein Gaming-Smartphone dazu. Schaut man sich den bereits etwas überköchelnden Gerüchteeintopf an, dann könnte dieses Geräte nicht nur die spielenden Personen unter uns überzeugen. Die bisher vermutete Hardware hat es durchaus in sich.

Lenovo Legion mit Monster-Akku und brachialem Fast-Charging

Das Gaming-Smartphone ist natürlich mit der Crème de la Crème der bisher verfügbaren Android-Hardware ausgestattet, wie XDA-Developer berichtet Ein Snapdragon 865 mit mindestens 12 GB LPDDR5 RAM sollen für ordentlich Leistung sorgen. Mindestens 256 GB interner Speicher für den benötigten Platz herhalten. Beim Display gibt es zwar derzeit keine vermutete Grössenangabe, allerdings dafür eine geleakte Hertz-Angabe. Satte 144 Hz soll das Lenovo Legion bieten und damit auch das OnePlus 8 Pro übertreffen. Bei Berührung soll die Mattscheibe sogar adaptiv auf bis zu 270 Hz hochfahren.

Befeuert wird das Ganze wohl von einem 5’000 mAh grossen Akku, der für eine ordentliche Laufzeit sorgen soll. Besonders interessant dürfte allerdings das Fast-Charging ausfallen. Das Lenovo Legion könnte nämlich bis zu 90 Watt unterstützen und damit in rasend schneller Zeit aufgeladen werden. Hoffen wir allerdings, dass man die Technik in den Einstellungen entsprechend anpassen kann, denn um so schneller ein Akku auflädt, um so höher ist auch die Chance, die Haltbarkeit zu gefährden.

Die in der Rückseite integrierte Kamera ist übrigens ein Dual-System, bestehend aus einem 64 MP- und einem 16 MP-Sensor. Die Kamera soll plan ins Gehäuse integriert sein, wahrscheinlich eine Design-Entscheidung zum Vorteil der Spielerinnen und Spieler, auch um weiteres Zubehör anschliessen zu können (dazu gleich mehr). Eine Frontkamera ist nicht zu sehen, was die Vermutung einer ausfahrbaren Selfie-Kamera im Rahmen zulässt. Das soll ein Aussparungs-loses Display ermöglichen und freie Sicht auf die Spiele bieten.