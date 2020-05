Lenovo Legion: Irrsinnig schnelles Aufladen und Fokus auf horizontale Bedienung

Gaming-Smartphones drängen mit immer höherer Präsenz in den Markt und das Lenovo Legion könnte sich ebenfalls einen Stück vom Kuchen sichern. Jedenfalls scheint ein entsprechendes Gerät geplant zu sein, wie bereits der ein oder andere Leak zu verraten scheint. Nun sind aber auch Gerüchte zur Oberfläche aufgetaucht und die zeigen möglicherweise einen anderen Ansatz bei der Bedienung. Zudem kann das Lenovo Legion irrsinnig schnell aufgeladen werden.

Lenovo Legion: Horizontale Bedienung und 90 Watt fürs Aufladen

Wie halten wir eigentlich unsere Smartphones? In wohl über 95 Prozent (einfach mal subjektiv geschätzt) werden wir es wohl hochkant in der Hand halten. Es sei denn wir rufen Apps auf, die einen in die Horizontale zwingen. Das wären beispielsweise viele Smartphone-Spiele oder das Schauen von Videos. Das Lenovo Legion will hier aber noch einen Schritt weiter denken, was vor allem für Gaming-Smartphones sprechen dürfte, die man eh häufig horizontal hält.

Wie aus einem Teaser-Video des Herstellers auf der chinesischen Social-Media-Plattform hervorgeht, arbeitet Lenovo daran, die Bedienung auf horizontaler Ebene zu optimieren. Solltet ihr das Lenovo Legion also im Landscape-Modus halten und beispielsweise die Einstellungen aufrufen, können Unterpunkte der Menüs auf der rechten Seite angezeigt werden. Auf der linken Seite seht ihr weiterhin das Hauptmenü. Zudem sollen noch weitere Optimierungen auf der Oberfläche vorgenommen werden, die die Anzeige im horizontalen Modus weiter erleichtern oder aufwerten.