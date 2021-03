LastPass für Android: Passwort-Manager meldet sich zu Tracking-Vorwürfen zu Wort

Es gibt Apps auf dem Markt, die sollen eigentlich dabei helfen, die Sicherheit unserer Geräte und wenn es geht, auch unserer Privatsphäre zu erhöhen. Ein deutsches Sicherheitsunternehmen hat nun herausgefunden, dass die Android-App von LastPass sich gerne einige Daten seiner Nutzerinnen und Nutzer zu Eigen macht und das durch eingebaute Tracker-Funktionen, die auf den ersten Blick gar nicht so ersichtlich sind. Nun hat sich LastPass zu den Vorwürfen zu Wort gemeldet und gibt in seinem Statement an, lediglich Daten zur Verbesserung der App auszuwerten.

LastPass für Android: App integriert bis zu sieben Tracker

Passwort-Manager helfen uns, die enorme Flut an Sicherheits-Kennwörtern für unzählige Konten in den Griff zu bekommen. LastPass eine der beliebtesten Passwort-Manager-Apps im Google Play Store und auch eine gute Ergänzung zu den grösseren Versionen für den Desktop. Allerdings hat jetzt das deutsche Sicherheitsunternehmen Exodus herausgefunden, dass die App sieben Tracker beherbergt, die Teils sehr sensible Daten abgreifen.

Unter anderem speichern diese die Nutzer-ID, das Handy-Modell, die Google-Werbe-ID, haben Zugriff auf den Anruf-Status eures Telefons oder weitere Bereiche. Vier der Tracker sind zwar ein Teil von Google-Analytics, doch der Rest dient dazu ein eindeutiges Nutzer-Profil für Werbezwecke zu erstellen. Diese sind mit Werbe-Diensten wie AppsFlyer oder MixPanel verknüpft. Ihr könnt allerdings jederzeit in den Privatsphäre-Einstellungen der App, das Tracking zum Grossteil deaktivieren, doch ist dieses oft nicht direkt ersichtlich.